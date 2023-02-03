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Державний ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни: як змінився прибуток

3 лютого 2023 08:07
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ПриватБанк заробив 30 млрд грн під час війни — як змінилися показники
Показник на 13,7% менший, ніж було попереднього року
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Обсяг чистого прибутку державної фінустанови "ПриватБанк" 2022 року становив 30,25 млрд гривень. Показник на 13,7% менший, ніж було попереднього року (35,05 млрд гривень).

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Як зазначили у банку, це попередні дані щодо підтвердження річної та фінзвітності фінустанови зовнішнім аудитором.

"ПриватБанк завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд гривень в умовах воєнного стану в Україні, тривалої невизначеності та потреби у підтримці власних працівників клієнтів та малого і середнього бізнесу", — йдеться у заяві.
 
На випадок покриття підвищених кредитних ризиків в умовах війни торік ПриватБанк сформував резерви на близько 14,5 млрд гривень. Також сформували резерви під очікувані збитки через бойові дії: під втрати готівки, активів через руйнування приміщень, банкоматів, іншого майна.

До ПриватБанку долучилося більше клієнтів

За минулий рік зросла кількість активних клієнтів, приватних осіб, на 150 тисяч. Тепер налічується 19,1 млн активних клієнтів людей та компаній.
 
У 2022-му додалося 1,3 млн активних клієнтів Приват24. Загалом — 13,1 млн активних користувачів.
 
З 1,2 тис. відділень щодня попри війну працювали у середньому 80% відділень. Банк упродовж року підтримував мережу банкоматів та POS терміналів на рівні 80% та вище.

Нагадаємо, минулого року 4,5 мільйона українців переказали з-за кордону через сервіси ПриватБанку 9,3 млрд доларів. Загалом здійснили понад 28 мільйонів міжнародних грошових переказів.

В Україні через відключення електроенергії набрала популярності одна з послуг державної фінустанови ПриватБанк. Громадяни частіше користуються послугою отримання готівки на касах торгових точок через POS-термінали.

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