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Держбюджет-2024: на телемарафон та серіали виділили 1,7 млрд грн

16 вересня 2023 09:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Бюджет-2024 — на телемарафон та серіали витратять 1,7 млрд грн
Зйомки телеконтенту. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На діяльність каналу "Рада", "Голос України", створення телесеріалів у проєкт Державного бюджету на 2024 рік заклали 1,7 млрд грн. Зокрема, за кошти платників податків планують зняти близько пів сотні серіалів та фільмів.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу", заступник голови Фінансового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

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Детальніше про фінансування телемарафону та серіалів

Загалом у затвердженому Кабінетом Міністрів України (КМУ) 15 вересня проєкті бюджету на наступний рік передбачено 3,108 трлн грн витрат. Власні доходи — 1,56 трлн грн. Дефіцит головного кошторису країни становить 1,53 трлн грн.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, уряд планує витратити на фінансування іномовлення та функціонування державних засобів масової інформації у 2024 році загалом майже 2 млрд грн.

"Марафон"… буде продовжуватися..." — написав Железняк.

Згідно з проєктом, на іномовлення України (на виробництво серіалів) спрямують 1,5 млрд грн, що на 400 млн менше, ніж у 2023 році. На канал "Рада" та "Голос України" витратять 198,3 млн, що на 5,4 млн грн порівняно з цим роком. Тобто — 1,7 млрд грн.

Він зазначив, що закладено фінансування на створення 53 фільмів та серіалів.

"По серіалах — в наступному, 2024 році хочуть за гроші платників податків зняти…. 53 штуки серіалів та фільмів зі 100% держпідтримкою", —  йдеться у повідомленні.

 

бюджет
Джерело: Телеграм-канал Ярослава Железняка

Раніше у Міністерстві культури та інформполітики повідомляли, що бюджет на всю сферу культури у 2024 році буде менший, порівняно з видатками у 2023-му.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше на цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного каналу "Рада" витратили ще 120 млн грн. Свідчить тендерна документація.

Також ми писали, що Верховна Рада найближчим часом планує розглянути законопроєкт уряду, який передбачає внесення змін до Державного бюджету на поточний рік. Збільшаться видатки на 317 млрд гривень.

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