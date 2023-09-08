Податки в Україні — відомо, чи будуть зміни у 2024 році

Голова Мінфіну Сергій Марченко. Фото: epravda

У проєкті Державного бюджету на 2024 рік поки що немає проєкту закону щодо внесення змін у податковій сфері. У Міністерстві фінансів не передбачають її оновлення.

Про це розповів голова Мінфіну Сергій Марченко під час телемарафону.

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За словами посадовця, у Міністерстві фінансів не планують вносити якісь зміни до Податкового кодексу України.

"Ми не маємо наміру вносити окремі зміни до Податкового кодексу. Ми вважаємо, що податкова система має бути стабільною під час війни", — наголосив Марченко

Він зауважив, що податок на доходи фізичних осіб Мінфін збирається перерозподілити на "військовий" ПДФО, який надходить у місцеві бюджети.

Його мають намір відправити до загального фонду держбюджету на сектор безпеки та оборони. Дискусії довкола цього питання тривають.

Раніше очільник українського уряду Денис Шмигаль оцінив можливість підвищення податків в країні у 2023 році. Повернення податків до довоєнного рівня відбулося з 1 липня, як передбачено у законодавстві. Більше не планують жодних інших підвищень.

Водночас, народний депутат, голова фінансового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев розповів, що в Україні до 2030 року планують реформувати податкову систему. Зараз триває робота над національною стратегією доходів.

За словами голови профільного комітету, насамперед у планах — уніфікувати податкове законодавство з правилами Європейського Союзу (ЄС).

Що ще варто знати

Нагадаємо, з липня 2023 року Податкова служба України має право запитувати фінансову інформацію за рахунками. За ігнорування передбачене покарання у вигляді штрафів на десятки тисяч гривень.

Також ми писали, що в Україні з 1 жовтня 2023 року повернуться великі штрафи для бізнесу. Стосуватимуться вони торгівлі без касових апаратів.