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Держборг побив нові рекорди: що кажуть у Мінфіні

5 вересня 2023 13:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Держборг досягнув нових рекордів у серпні — дані Мінфіну
Американська валюта. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Міністерстві фінансів України розповіли, що у серпні 2023 року державний та гарантований державою борг досяг нових історичних максимумів. Показник зріс на 4 млрд доларів, до 132,92 млрд або в нацвалюті — на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

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Детальніше про держборг країни

За даними відомства, станом на початок серпня розмір прямого держборгу зріс на 3,3% — до 123,63 млрд доларів, або до 4,521 трлн грн, сягнувши 93,0% від загального обсягу державного та гарантованого державою боргу.

Водночас, зовнішній прямий борг підскочив у серпні на 4,4%, або 3,52 млрд доларів, до 83,41 млрд доларів, розмір внутрішнього прямого збільшився на 1,1% або 15,8 млрд грн, до 1,470 трлн грн (40,22 млрд доларів).

При цьому обсяг сукупного зовнішнього держборгу країни у серпні підвищився на 4,1%, або на 3,58 млрд доларів, до 90,77 млрд, тоді як обсяг сукупного внутрішнього — на 1%, або на 15,2 млрд грн, до 1,541 трлн грн.

У підсумку частка сукупного зовнішнього держборгу підскочила до 68,3%.

 

держборг
Джерело: Мінфін

Погашення держборгу 2023-го

За даними Мінфіну, цьогоріч Україна мусить погасити понад 658 млрд грн державного внутрішнього і зовнішнього боргу. Пік виплат припав на травень, коли виплатили 102,5 млрд грн, великі виплати відбулися у червні — 89,9 млрд грн. Також Україна має віддати у листопаді 84 млрд грн.

Згідно зі структурою виплат, 536 млрд грн витратять цього року на обслуговування, а також погашення державного внутрішнього боргу, близько 122 млрд грн — державного зовнішнього боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Нацбанку повідомили про суттєве зростання державного боргу країни під час війни. Так, його обсяг збільшився за рік із 64,6% до 89,0% ВВП.

Також ми писали, що в Україні можуть запровадити податок на надприбутки для банків. У Верховній Раді України (ВРУ) працюють над відповідним законопроєктом.

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