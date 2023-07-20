Держзакупівлі під час війни — НАБУ виступає за зміну механізму

Підрахунок грошей. Фото: Freepik

У Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) виступають за зміни у механізмі здійснення державних закупівель під час війни. Відомство розробило відповідні пропозиції.

Про це повідомили у бюро на офіційній сторінці у Facebook.

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Ризики у держзакупівлях

Як зазначається, йдеться про зміни до постанови уряду №1178 щодо особливостей здійснення закупівель у період військового стану, яка призвела до низки корупційних ризиків.

У НАБУ зауважують, що нинішній порядок закупівель вимагає критичних змін. Зокрема, ключові корупційні ризики такі:

неврегульованість визначення вартості продукції, товарів та послуг;

відсутність відповідальності замовника у зв'язку з неперевіркою даних про підрядника;

відсутність відповідальності підрядника через подання недостовірних відомостей про себе;

відсутність лімітів на продовження договорів, які укладаються у зв'язку з гострою необхідністю закупівлі;

відсутність гарантії виконання договору підрядником за умови надання авансу;

можливість здійснення закупівель поза торгами.

Бюро напрацювало пропозиції щодо змін до зазначеної постанови, вони дозволять усунути вищевказані ризики.

Все це НАБУ виклало у листі до Кабінету міністрів. Згідно із законом про Антикорупційне бюро, його мають розглянути упродовж 30 днів.

Скандали із держзакупівлями

Варто зауважити, що днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Він наголосив, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у закупівлях.

Політик пообіцяв обмежити закупівлі через парламент, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Більше про тендери

Нагадаємо, столична влада планувала на тлі війни та офіційної заборони відвідувати пляжі громадянами закупити пісок на близько 6,5 млн гривень. Раніше Дніпровська районна держадміністрація Києва достроково розірвала договір на 1 млн грн, який передбачав постачання барабанів для "психологічного розвантаження дітей" в укриттях під час повітряних тривог.

Також ми писали, що у Борисполі комунальне підприємство оголосило тендер на термінове спорудження флагштока державного прапора України під час війни. За роботи готові віддати понад 5 млн гривень.