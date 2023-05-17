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Діра у трильйони: російський бюджет починає "сипатися"

17 травня 2023 18:40
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Діра у трильйони: російський бюджет починає "сипатися"
Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Навесні відновилося стрімке зростання бюджетного дефіциту РФ. Тільки у квітні він виріс на 1 трлн руб і за чотири місяці становить 3,4 трлн.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Таким чином, за підсумками чотирьох місяців проміжний дефіцит бюджету РФ перевищив запланований на весь рік (близько 2,9 трлн руб).

Як розвалюється бюджет РФ

Одночасно впали доходи (на 2,3 трлн у порівнянні з тим же відрізком 2022-го) і різко підскочили витрати (теж на 2,3 трлн). Щоденні бюджетні витрати становили у січні 2023-го — 97 млрд, у лютому — 98 млрд.

Експерти ще не фіксували такого розбалансування бюджету РФ за останні десятиліття. 

Те що бюджет виконується трохи не за планом визнав навіть Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов.

"Мінфін… не виключає відхилення як у меншу, так і більшу від плану, багато залежатиме від динаміки надходження нафтогазових доходів… Нафтогаз нас підкошує", — зазначив Сілуанов.

Одночасно з падінням доходів від продажу енергоносіїв, Росії довелося різко збільшувати військові витрати.

Річний план з витрат на нацоборону чотири місяці, тобто за третину року, в РФ виконано з великим випередженням — на 44,9%, а за так званими нерозподіленими (тобто теж військовими) витратами — на 44,6%.

Експерти прогнозують, що випривляти ситуацію влада РФ почне з розміщення облігацій федерального займу, проте цього буде недостатьо. Далі скоротять державне субсидування і "вріжуть" фінансування регіонам.

Ну, а потім в РФ можуть знову запустити "друкарський верстат", що неодмінно позначиться на рівні інфляції.

Нагадаємо, колишній міністр економіки Російської Федерації Андрій Нечаєв розкритикував владу. Він заявив, що вона вирішила не запобігати кризі.

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