Директорка МВФ Георгієва прибула у Київ

Офіційної інформації про візит очільниці Фону поки що немає

20 лютого столицю України відвідує з візитом не тільки американський лідер Джо Байден, а й інші європейські високопосадовці. У Київ прибула також директорка Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Про це поінформував народний депутат від фракції "Євросолідарність" Олексій Гончаренко.

Що відомо про візит глави МВФ

Як пише Інтерфакс Україна, про прибуття Георгієвої підтвердило також ще інформоване джерело. При цьому офіційної інформації про візит очільниці Фонду поки що немає.

Переговори з МВФ щодо співпраці

17 лютого у Варшаві завершила роботу місія МВФ щодо першого перегляду програми. Зазначалося, що Фонд досяг угоди на рівні персоналу з українською владою, відкриваючи шлях для переговорів про повну кредитну програму для підтримки економіку України. План чекає затвердження керівництвом МВФ.

Як повідомила згодом глава Фонду Георгієва, за кілька тижнів Фонд завершить роботу над повноцінною програмою підтримки України. Вона наголосила, що МВФ упевнений, що Україна відповідає вимогам щодо фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією та стабільності фінансового сектору.

"Ми маємо країну, де працюють інститути. Де сплачуються пенсії. Де працюють соціальні служби. Де уряд гостро зацікавлений у продовженні реформ, навіть коли падають бомби", — сказала вона.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, цього року Україні знадобиться фінансова підтримка у 40 млрд доларів, попри прогнози, що економіка повернеться до зростання після скорочення на 30% у 2022-му.

Що ще треба знати

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає можливість надання Україні багаторічного пакета допомоги розміром 16 млрд доларів, щоб допомогти покрити потреби країни та стати каталізатором для збільшення міжнародного фінансування.

Раніше у МВФ назвали три ключові фактори, які можуть загрожувати глобальній економіці. Один з них — повномасштабна війна росії проти України.

Також ми писали, що в Національному банку назвали п’ять ключових пунктів, які дадуть уявлення про те, що буде з економікою упродовж 2023-2025 років. В оновленому макроекономічному прогнозі деякі показники погіршили.

Нагадаємо, Міжнародному валютному фонді (МВФ) покращили очікування для глобального економічного зростання поточного року. Прогноз підвищили незначно — на 0,2%.