Банки муситимуть платити податок на надприбутки — деталі ініціативи

Банківська каса. Фото: Unplush

В Україні можуть запровадити податок на надприбутки для банків. У Верховній Раді України (ВРУ) працюють над відповідним законопроєктом.

Про такі наміри розповів голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетьманцев, пише видання "Forbes Україна".

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Податки на надприбутки для банків

За словами очільника профільного комітету, зараз тривають напрацювання нового проєкту закону, який передбачатиме запровадження додаткового податку для українських фінустанов. Остаточна концепція ще не визначена, однак, за попередніми підрахунками, це приноситиме до державного бюджету до 10 млрд гривень щороку.

Гетманцев зауважив, що дискусія про необхідність введення нового податку для банків особливо загострилася після оприлюднення фінансових результатів за перше півріччя під час війни. Фінустанови відзвітували про 67,7 млрд грн чистого прибутку у січні-червні. Однією з причин таких результатів є великі відсоткові платежі від Національного банку та Міністерства фінансів за депозитними сертифікатами та цінними паперами, зокрема через високу облікову ставку.

Під час роботи над новим законопроєктом за основу візьмуть досвід країн Європейського союзу (ЄС). Зокрема, подібний податок існує в Угорщині, Чехії, Литві, Італії та Іспанії.

Розглядають два базові варіанти — перший передбачає оподаткування всіх чистих процентних доходів за невеликою чи середньою ставкою (як приклад, в Іспанії — 4,8%), другий запровадить податок на різницю між чистими відсотковими доходами за звітний рік та середнім значенням за останні кілька років. У такому концепті ставка буде високою (у Литві за ставкою 60% оподатковують 50% різниці).

"На мою думку, податок має бути введено з 1 січня 2024 року на два роки", — додав Данило Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема, банків.

Також Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.