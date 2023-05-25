Скільки можна заробити на сезонних роботах в Польщі в 2023 році

Українців чекають на сезонних роботах у Польщі. Фото: tvojarabota.pl

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для багатьох сезон весна-літо — пора відпусток, подорожей та відпочинку від роботи. Для багатьох, але далеко не для всіх в Україні. Для українських заробітчан кінець весни-початок літа — пора сезонних робіт в європейських країнах, де можна добре заробити.

Якщо вам здається, що то нижче за вашу гідність — працювати на сезонних роботах — просто подивіться на рівень зарплат за такими вакансіями.

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Трохи статистики

Польща і до російського вторгнення була одним із найбільш привабливих напрямків для українських заробітчан. Після 24 лютого минулого року наш західний сусід надав прихисток тисячам українців, які рятувались від російської навали.

Так, згідно з дослідженням "Барометр польського ринку праці", у Польщі на початок 2023 року проживало 2,3 млн громадян України. При цьому 65% працездатних з них – працевлаштовані, а ще 24% перебувають у пошуку роботи.

За даними постійного представництва Польщі в Євросоюзі, від початку повномасштабної війни понад 11 мільйонів українців перетнули українсько-польский кордон. Близько 87% з них — жінки і діти.

У Польщі, як і в більшості країн Європи, існує потреба у фізичній праці. Тому українці в переважній більшості йдуть працювати на склади, виробництва, у готельно-ресторанну сферу та будівництво. Найпопулярніша серед українців робота (попри те, що 70% заробітчан мають вищу освіту) – та, що не вимагає спеціальних знань і вмінь.

Проте навіть за роботи, які не потребують особливого досвіду та вмінь, у Польщі часом платять більше, ніж кваліфікованим працівникам в Україні. Як пише Gazeta Рrawna, третина українців, що працюють у Польщі, заробляють від 3 до 4 тисяч злотих (приблизно 26-35 тис. грн). Ще майже чверть українців у Польщі отримують 2,7-3 тис. злотих (23-26 тисяч гривень).

Які сезонні роботи пропонують у Польщі

Сезонних робіт, на які запрошують українців до Польщі, порівняно небагато. Проте цікаві варіанти є.

Зокрема, польські роботодавці шукають людей на збір та сортування овочів і фруктів.

Так, в селі Ленгайни, що біля міста Ольштин, шукають робітників на збір огірків та помідорів. На роботу запрошують чоловіків та жінок віком до 55 років. Графік: денні зміни по 10-12 годин, 5-6 днів на тиждень.

Зарплатня — 18 злотих (приблизно 160 гривень) на годину нетто (тобто, після вирахування податків та зборів).

Скріншот об’яви про вакансію зі збору та сортування овочів. Джерело: eurabota.com

Крім збору овочів українців запрошують збирати гриби. Працювати потрібно в 40 км від міста Седльце. Роботодавці шукають чоловіків та жінок від 17 до 45 років. Робота починається о 7 ранку і триває 8-10 год. Є можливість працювати 7 днів на тиждень.

Зарплатня: до 1 злотого (близько 9 гривень) за кілограм грибів.

Скріншот об’яви про вакансію зі збору грибів. Джерело: eurabota.com

Також у Польщі шукають людей на збір ягід. Потрібні чоловіки, жінки та сімейні пари від 18 років. Роботу пропонують у селі Обша, де треба збирати, сортувати та пакувати ягоди. Графік: по 8-12 годин на день.

Зарплатня: 4300 злотих на місяць нетто.

Скріншот об’яви про вакансію зі збору ягід. Джерело: eurabota.com

Ще одне оголошення щодо збору ягід у Польщі. Цього разу українців починаючи з червня запрошують збирати малину та лохину. Шукають людей, які будуть збирати дозрілі ягоди, садити саджанці, підрізати кущі та виконувати інші господарчі роботи. Безкоштовним житлом обіцяють забезпечити. Графік роботи: п'ятиденка, від 8 годин на добу. Можна брати додаткові години.

Платять за кілограм зібраних ягід. Малина — 5 злотих (приблизно 43 гривні), лохина — 4 злотих (приблизно 35 гривень).

Скріншот об’яви про вакансію зі збору малини та лохини. Джерело: eurabota.com

Для тих, хто не хоче збирати ягоди, існують альтернативи. Наприклад, можна збирати спаржу, сезон якої завершується в кінці червня. У місто Смігель запрошують саме на таку роботу. Працівникам обіцяють безкоштовне проживання.

Варто відзначити, що графік роботи достатньо складний — 7 днів на тиждень за 10-годинної робочої зміни.

Зарплатня: 5200 злотих на місяц (приблизно 45 тисяч гривень).

Скріншот об’яви про вакансію зі збору спаржі. Джерело: visa-pro.com.ua

Є альтернативи навіть для тих, кто взагалі не хоче нічого збирати. Таких людей запрошують до Сважендза і пропонують їм роботу з сортування овочів і фруктів. Працівникам надають житло, щоправда не безкоштовне (за 250 злотих), а парам пропонують окрему кімнату.

Зарплатня: 4082 злотих на місяць (приблизно 35 тисяч гривень).