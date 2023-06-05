Скільки можна заробити на сезонних роботах в Німеччині в 2023 році

Дівчина насолоджується полуницею. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Довгоочікуване літо прийшло, а з ним і можливість для деяких наших громадян заробити на сезонних роботах в Європі. Так, здебільшого це досить важка робота в полях і теплицях, проте рівень зарплат щороку приваблює багатьох громадян України.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції сезонних робіт в Німеччині, куди кличуть українців, та розповідають, скільки там можна заробити.

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Трохи статистики

В період з кінця лютого 2022 року до березня 2023 року в Центральному реєстрі іноземців у Німеччині було зареєстровано більше мільйона біженців з України. Про це повідомляє Telegram-канал "Германия | Украина | Беженцы", присвячений проблемам українців у цій країні.

Українські спеціалісти, які претендують на висококваліфіковані роботи, повинні підтвердити свій рівень знань та досвід (наприклад, працівники медичної сфери або освіти). Одна з найкраще оплачуваних сфер трудової діяльності в Німеччині, на яку можуть влаштуватися українці, - це сектор охорони здоровʼя.

Громадян України запрошують на роботу у психіатричні та реабілітаційні центри, а також в оздоровчі пансіонати. Крім того, українцям пропонують роботу в гастрономії, на логістичних складах, де потрібно укомплектовувати товари, на підприємствах харчової, переробної промисловості та в автомобільній галузі.

Наразі в Німеччині великий попит на сезонних робітників. Це стосується не лише вакансій зі збору ягід та овочів.

Які сезонні роботи пропонують в Німеччині

До прикладу, роботодавець шукає помічників на виробництво декоративних рослин та овочів. Досвіду роботи тут не вимагають, проте вітається знання німецької мови. Роботу пропонують у великих, комфортних теплицях. Треба буде брати участь у різних процесах виробництва — від посіву до підготовки декоративних рослин на продаж.

Зарплатня — 1200-1700 євро на місяць (приблизно 47-67 тис. грн).

Скріншот об’яви про вакансію помічника на виробництво декоративних рослин та овочів. Джерело: jooble.org

Ще приклади — шукають різноробочих чоловіків або жінок віком до 55 років на шоколадну фабрику, склади та в готелі. Пропонують роботу у таких містах як Берлін, Бранденбург, Гамбург, а також у землях Баварія і Тюрингія. Шукачам надається легальне працевлаштування на 3-6 місяців, з можливістю продовження. Графік роботи: 5-6 днів на тиждень, залежно від сфери діяльності робота може бути позмінною. Крім того, робітників обіцяють забезпечити житлом – 2-3 місними кімнатами зі спільною кухнею та санвузлом.

Зарплатня — в середньому від 1600 євро (приблизно 63 тис. грн) нетто (тобто після вирахування податків та зборів).

Скріншот об’яви про вакансію різноробочих на виробництво. Джерело: jooble.org

На сезонну роботу до ресторану шукають прибиральницю, яка буде виконувати функції покоївки, посудомийки, а також допомагати на кухні. Працювати потрібно буде до кінця жовтня. Шукають жінку, яка має базові знання німецької мови.

Пропонують роботу 6 днів на тиждень, повний робочий день та безкоштовне проживання.

Зарплатня — 1200-1700 євро (приблизно 55-67 тис. грн) нетто.

Скріншот об’яви про вакансію прибиральниці у ресторан. Джерело: europa.jobs

Актуальні в Німеччині й традиційні сезонні роботи зі збору овочів та ягід. Роботодавці запрошують українців на збір полуниці, малини, винограду та спаржі. Так, у Франкфурті-на-Майні шукають чоловіків та жінок до 60 років на збір спаржі. Їм пропонують 8-10-годинний робочий день, безкоштовне проживання та харчування.

Зарплатня: 12 євро/год (приблизно 475 грн) брутто.

​​​​​Скріншот об’яви про вакансію зі збору спаржі. Джерело: flagma.de

Пропонують українцям і традиційні роботи зі збору полуниці в полі або в теплиці. Шукають жінок, чоловіків та сімейні пари віком 18-35 років, можна навіть без знання німецької мови. Тривалість роботи 1-3 місяці (в залежності від врожаю та бажання працювати). Робочий день 8-10 годин, 5 днів на тиждень. Проживання: 9 євро на день.

Зарплатня — до 9 євро/год (приблизно 356 грн).

Скріншот об’яви про вакансію зі збору полуниці. Джерело: layboard.com

Ще одна вакансія зі збору ягід у Німеччині. Цього разу українцям пропонують збирати не лише полуницю, а й малину, вишні, виноград та працювати на інших польових роботах. Роботи проходять в 10-50 км від міста Штутгарт.

Шукають дівчат або хлопців з хорошим станом здоров’я, які готові рано вставати та працювати від 8 і більше годин на день. Роботодавець також надає житло, але не безоплатно. Орієнтовна вартість проживання — від €200-250 на місяць. Вартість вираховуватиметься з заробітної плати. Поїхати можна буде в період з 15 червня по 12 серпня.

Зарплатня — до 12 євро/год (приблизно 474 грн). Рівень оплати залежить виробітку, наприклад, від кількості зібраних ягід.

Скріншот об’яви про вакансію зі збору ягід. Джерело: germanyzav.com.ua

Такі зарплати пропонують на сезонних роботах в Німеччині. Робота досить важка. Але за декілька місяців можна привезти додому пристойну, як за українськими мірками, суму.

