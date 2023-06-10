Скільки можна заробити на сезонних роботах у Великій Британії в 2023 році

Дівчина з полуницею. Джерело: worldcowgirl.files.wordpress.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нарешті настало літо, на яке так довго чекали українці. З приходом теплого сезону прийшла і нагода для деяких наших співвітчизників попрацювати на сезонних роботах у Європі. Здебільшого це пов'язано з важкою роботою на полях та у теплицях, проте високий рівень заробітної плати приваблює багатьох громадян України.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

За словами посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, наразі понад 160 тис. українців перебувають на території цієї країни. Серед найбільш затребуваних професій у Великобританії можна відзначити фахівців у галузі інформаційних технологій та комп'ютерників.

Тим не менш, більшість українців обирають саме сезонний вид роботи. В першу чергу тому що сезонна робота не вимагає наявності диплома або знання англійської мови.

Британія пропонує велику кількість вакансій на сезонні роботи. Українцям в основному пропонують займатись збором та фасуванням урожаю, а також роботою в теплицях.

Не дивлячись на те, що заробітна плата тимчасових працівників в Англії значно нижча, ніж у кваліфікованих працівників, вона все одно значно вища порівняно з українськими зарплатами. В середньому дохід становить від 500 до 800 фунтів стерлінгів на місяць. Крім того, зазвичай на таких роботах працівникам надається безкоштовне проживання або можливість орендувати житло зі знижкою.

Крім того, вирушити до Англії на роботу можна навіть усією сім'єю, працюючи у ролі прислуги в домогосподарстві або збирачами фруктів та овочів на фермі.

Що потрібно для працевлаштування на сезонні роботи у Великій Британії



Для того, щоб приїхати до Великобританії на сезонну роботу тривалістю до 6 місяців, необхідно отримати візу категорії T5 – тимчасова робоча віза. Цей рівень візи дозволяє громадянам України влаштуватися на короткострокову роботу у Сполученому Королівстві. Наприклад, українці, котрі планують приїхати до Великобританії на сезонні роботи, можуть претендувати на робочу візу сезонного працівника для виконання сільськогосподарських робіт на англійських фермах.

Отримання візи Temporary Worker неможливе без запрошення від роботодавця. До того ж, крім запиту від приймаючої сторони необхідно підготувати великий пакет документів і заповнити анкети, при цьому помилки в них є неприпустимими.

Документи, які потрібні для отримання тимчасової робочої візи до Великобританії:

анкета-заява на отримання робочої візи;

офіційне запрошення (лист-сертифікат) від британського роботодавця;

діючий закордонний паспорт та всі попередні закордонні паспорти;

український паспорт;

документальне підтвердження фінансової спроможності заявника;

довідка з місця роботи із зазначенням посади, окладу та стажу роботи;

підтвердження сплати консульського збору для отримання візи;

фотографії, що відповідають встановленим вимогам.

При цьому Міністерство внутрішніх справ Великобританії залишає за собою право запросити додаткові документи від претендента після подання заяви. Це може бути, наприклад, довідка про відсутність судимості або медичний висновок про стан психічного здоров'я.

Слід зазначити, що тимчасова робоча віза не дозволяє:

отримати посвідку на проживання;

перейти на візу вищого рівня;

влаштуватися на постійну роботу у Великій Британії, паралельно працювати на другій роботі;

привезти із собою членів сім'ї.

Віза даного рівня видається терміном до 6 місяців або на період дії контракту з британським роботодавцем — залежно від того, що настане раніше.

Які сезонні роботи пропонують у Великій Британії

У Великій Британії, як і в інших країнах Європи є потреба у працівниках, які будуть збирати овочі та ягоди. Так, англійські роботодавці шукають чоловіків і жінок від 18 до 55 років на збір продуктів у теплицях та на полях. Збирати пропонують полуницю та інші ягоди, а також гриби, салати, спаржу.

Крім того, в обов'язки працівників також входить упаковка зібраної продукції і перевірка якості. Графік пропонують двозмінний (6:00-16:00 та 10:00-20:00) з понеділка по субботу. Також роботодавець забезпечує працівників житлом.

Зарплатня — 15 фунтів/год. До 3500 фунтів на місяць (приблизно 161 тис. грн).

Скріншот об’яви про вакансію зі збору фруктів та овочів на фермі. Джерело: layboard.com

У місті Тонбрідж, графство Кент, також шукають людей на збір та сортування овочів і фруктів. Вимоги до віку кандидатів такі самі: 18-55 років. При цьому роботодавець вимагає наявність закордонного паспорта, який має діяти ще мінімум 2 роки. Серед обов'язків працівників: збір, фасування, сортування, стікерівка, а також перевірка якості фруктів та овочів. Графік роботи: 5/2, 6/1, з 08:00 до 18:00. Роботодавець також забезпечує працівників безкоштовним проживанням.

Зарплатня — 11,2 фунта (більше 500 гривень)/год.

Скріншот об’яви про вакансію зі збору фруктів та овочів. Джерело: layboard.com

Для тих, хто не дуже хоче займатися збором рослин, є альтернативні варіанти — їх упаковка. Роботодавець підкреслює, що для цієї роботи не треба знати англійську мову, також не потрібен і досвід. Житлом працівників обіцяють забезпечити.

Зарплатня — 13,5 фунта (близько 600 гривень)/год.

Скріншот об’яви про вакансію з роботи на складі. Джерело: layboard.com

Також є вакансія для озеленювачів і садівників. Щоправда, тут шукають виключно чоловіків.

Зарплатня — 12 фунтів (близько 550 гривень)/год.



Скріншот об’яви про вакансію з роботи на рибному виробництві. Джерело: amountwork.com

Також шукають претендентів на посадку, збирання та комплектування моркви. Потрібні чоловіки та жінки від 18 до 55 років з мінімальним знанням англійської мови. Графік роботи: 5 днів на тиждень по 8-10 робочих годин з можливістю брати переробки. Також роботодавець надає житло з кухнею та душовими.

Зарплатня — від 2700 фунтів (майже 125 тис. грн) на місяць.

Скріншот об’яви про вакансію з роботи на рибному виробництві. Джерело: eurabota.com

Ну і наостанок — ще одна вакансія на фермі у Великій Британії. Українцям пропонують роботу з вирощування, сортування та упаковки полуниці, малини, лохини, вишні, салату, спаржі, капусти, картоплі, яблук, салатів, гороху, квасолі, грибів і т.д. Графік — не менше 40 робочих годин на тиждень. Роботодавець надає співробітникам житло. Слід зазначити, що це не безкоштовне задоволення. Платити за проживання доведеться 65 фунтів на місяць, які будуть вираховуватися із зарплати.

Зарплатня — 15 фунтів (майже 700 гривень)/год.

Скріншот об’яви про вакансію з роботи на фермах. Джерело: eurabota.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині.

