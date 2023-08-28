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До 500 тис. грн на соцпослуги: хто може отримати допомогу від держави

28 серпня 2023 11:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соцвиплати в Україні — хто може отримати допомогу від держави
Грошові купюри. Фото: Новини. LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд обіцяє допомогу до 500 тис. гривень на соціальні послуги. Гроші можуть отримати громадські об'єднання.

Про це інформує пресслужба Кабінет міністрів України (КМУ).

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Як зазначається, у 2023 році до пів мільйона гривень отримають громадські об'єднання, що надають соціальні послуги людям з інвалідністю.

У Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю приймають конкурсні проєкти до 7 вересня 2023 року.

До участі у конкурсі можуть долучатися громадські об’єднання, які щонайменше рік провадять статутну діяльність, надаючи соціальні послуги за місцем проживання, сприяючи зайнятості осіб з інвалідністю, а також залученню до місцевої спільноти.

Для участі необхідно подавати відповідні заяви та описи проєктів через сайт "ВзаємоДія".

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" приєдналась до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам.

Також ми писали, що в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу.

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