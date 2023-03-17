Ціни на овочі в Україні: скільки коштуватиме цибуля та кавуни

До чого готуватися: прогноз цін на кавуни та цибулю
В Україні стартувала друга посівна в умовах повномасштабного вторгнення, проте вона не відбуватиметься на частині деокупованих територій через замінування.
Як це вплине на ціни та чи будуть овочі дорожчати, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів нардеп, член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.
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"Минулого літа не на всі овочі були високі ціни. Це стосувалося кавунів та динь. Думаю, цього літа на них буде знижена ціна, бо збільшаться площі посівів. Я думаю, що з травня місяця, коли піде свіжа городина з малих теплиць, ціна стабілізується і знизиться у порівнянні з сьогоднішнім днем", — сказав Соломчук.
Нагадаємо, українські магазини на тлі повномасштабної війни активно підвищували ціни на продукти через низку факторів. Серед причин, що вплинули на подорожчання — погіршення логістики, зменшення врожаю деяких продуктів, подорожчання долара.