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До тисячі гривень за кілограм: вражаючі ціни на черешню у Києві

25 травня 2023 19:03
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ціни на фрукти та ягоди в Києві: скільки коштує черешня
Ціни на черешню у Києві. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні розпочався сезон ягід і фруктів. Черешня, лохина та кавун є на прилавках, але люди не купують через те, що ціни кусаються. За черешню, до прикладу, просять від 740 гривень за кілограм. 

Скільки коштують сезонні фрукти та ягоди у Печерському районі та як на ціни реагують українці — дізнався кореспондент Новини.LIVE. 

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На прилавках сезонного ярмарку є все, і відвідувачів вдень 25 травня багато. От тільки купують мало, кажуть і продавці, і кияни. Не дивно, бо ціни вражають.  

  • персики — від 145 грн за кг,
  • лохина — від 550 грн за кг,
  • полуниця — від 150 грн за кг,
  • кавун — 80 грн за кг,
  • виноград — 280 грн за кг,
  • абрикоси – 350 грн за кг.
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Ціни на ананас. Фото: Новини.LIVE
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Фрукти на ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавці кажуть, що товар переважно завезений, тому і ціни високі. 

"Черешня імпортна дуже дорога, по 740 за кілограм. Я за таку ціну навіть дитині не купую, бо взяти жменьку на 100 грн — то він не наїсться", — розповіла продавчиня. 

На Печерському ринку ціни майже не відрізняються від ярмарку, але черешня там стартує від 900 грн за кілограм.  За словами продавців, ціни швидко змінюються. За останній тиждень впала ціна на полуницю, тому на дешевшу черешню радять почекати. Самі ж кияни, які прийшли на ринок скупитися, кажуть — не за покупками ходять, а на екскурсію. 

"Ціни зашкалюють. У нас на Печерську дуже дорогий ярмарок. І це не лише моя думка, я це чую від багатьох відвідувачів", — поділилася думкою пенсіонерка. 

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Кияни на ярмарку в Печерському районі. Фото: Скриншот 

"Ціни дуже високі. Беру тільки необхідне — два помідорчика, два огірочка, а ягоди тим паче не купую. Не можу побалувати себе, пенсія маленька", — сказала місцева жителька. 

"Ціни страшні", — сказала киянка.

Нагадаємо, через повномасштабну війну Росії в Україні та окупацію півдня торік країна опинилася без херсонських овочів та кавунів. Довелося експортувати з-за кордону, через що ціни на приміром 10-кілограмовий кавун доходили до 300-500 грн.

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