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Додаткові доплати до пенсій: хто зможе розраховувати на держдопомогу

4 липня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — хто може розраховувати на держдопомогу
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на додаткові державні доплати. Йдеться про виплату, окрім пенсії, ще й соціальної допомоги.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на дві виплати

Як зазначають у ПФУ, дві виплати можливі у разі наявності деяких життєвих обставин. Таке питання регулює закон "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". 

Громадяни, які мають з дитинства інвалідність будь-якої групи (до 18 років), мають право одразу на дві виплати. Їм можуть одночасно нараховувати соцдопомогу та пенсію за втратою годувальника.

Розміри соцдопомоги такі:

  • громадяни з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність — 2,09 тис. грн;
  • особи з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% прожиткового мінімуму — 1,67 тис. грн;
  • громадяни з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму — 1,25 тис. грн;
  • діти з інвалідністю віком до 18 років — 70% — 1,46 тис. грн.

Припинення пенсій за інвалідністю

Деяким пенсіонерам за інвалідністю можуть припиняти виплати, якщо залишили межі країни. У такому разі для продовження отримання коштів потрібно повторно надіслати заяву та документи поштою на адресу Пенсійного фонду, або повідомити через сайт фонду у пунктах:

  • "Заява на перерахунок пенсії";
  • "Продовження пенсії".

Для цього потрібні відскановані ксерокопії таких документів:

  • паспорт (якщо ID-картка, то додати також виписку про місце реєстрації);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • копія документа про статус біженця чи тимчасового захисту, які мають засвідчення дипломатичними представництвами чи консульськими установами України, або ж нотаріусом);
  • документ про посвідчення факту, що фізособа жива.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.

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