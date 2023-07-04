Пенсії в Україні — хто може розраховувати на держдопомогу

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі громадяни можуть розраховувати на додаткові державні доплати. Йдеться про виплату, окрім пенсії, ще й соціальної допомоги.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто має право на дві виплати

Як зазначають у ПФУ, дві виплати можливі у разі наявності деяких життєвих обставин. Таке питання регулює закон "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Громадяни, які мають з дитинства інвалідність будь-якої групи (до 18 років), мають право одразу на дві виплати. Їм можуть одночасно нараховувати соцдопомогу та пенсію за втратою годувальника.

Розміри соцдопомоги такі:

громадяни з інвалідністю з дитинства першої групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність — 2,09 тис. грн;

особи з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% прожиткового мінімуму — 1,67 тис. грн;

громадяни з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60% прожиткового мінімуму — 1,25 тис. грн;

діти з інвалідністю віком до 18 років — 70% — 1,46 тис. грн.

Припинення пенсій за інвалідністю

Деяким пенсіонерам за інвалідністю можуть припиняти виплати, якщо залишили межі країни. У такому разі для продовження отримання коштів потрібно повторно надіслати заяву та документи поштою на адресу Пенсійного фонду, або повідомити через сайт фонду у пунктах:

"Заява на перерахунок пенсії";

"Продовження пенсії".

Для цього потрібні відскановані ксерокопії таких документів:

паспорт (якщо ID-картка, то додати також виписку про місце реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

копія документа про статус біженця чи тимчасового захисту, які мають засвідчення дипломатичними представництвами чи консульськими установами України, або ж нотаріусом);

документ про посвідчення факту, що фізособа жива.

Більше про пенсії

Нагадаємо, український уряд ухвалив законодавчу ініціативу щодо пенсійних виплат громадянам з тимчасово окупованих територій та тих, хто вимушено живе за межами країни. У законопроєкті прописані умови, за яких будуть здійснюватися виплати.

Також ми повідомляли, що в Україні середні пенсійні виплати у чоловіків майже на 45% більші, ніж у жінок. Різниця у грошовому вираженні становить 1,77 тис. грн.