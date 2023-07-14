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Доходи банків на тлі війни: показники стали найкращі за весь час незалежності України

14 липня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки в Україні наростили найбільші прибутки з початку незалежності
Відділення ПриватБанку у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українським банкам з початку року вдалося заробити 53,59 мільярда гривень. Результат щонайменше — найкращий за останні п'ять років, а щонайбільше — за всю історію незалежності країни.
 
Про це повідомляють аналітики сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній Opendatabot.

Результати банків на тлі війни

Як зазначають фахівці, тільки шість фінустанов мали збитки за цей час у 73,19 мільйона гривень. Примітно, що всі — з приватним капіталом.

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Прибутки серед банків розподілилися наступним чином:

  • частка у 59% загального прибутку — 31,43 мільярда гривень — припадає на державні банки. Більша частина — на ПриватБанк — 25,48 мільярда гривень (81%); Ощадбанк — 2,23 мільярда гривень (7,1%).
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Джерело: Opendatabot
  • частка у 28% доходу — 15,01 мільярда гривень — на фінустанови з іноземним капіталом. Серед них лідирує Райффайзен банк із заробітком у 3,26 мільярда гривень. Також у топ-3: Укрсиббанк — 2,89 мільярда гривень та ОТП банк — 2,57  мільярда гривень.
банки
Джерело: Opendatabot

Фінустановам з приватним капіталом з початку року вдалося заробити 7,15 мільярда гривень — частка у 13% від загального доходу всіх українських банків.

Лідирує серед банків з приватним капіталом за доходами — ПУМБ (2,99  мільярда гривень). Далі йде Універсал банк (1,31 мільярда гривень) та банк Південний (0,55 мільярда гривень).

банки
Джерело: Opendatabot

Десятка банків за розміром доходів з початку року практично не змінилась. Очолює ПриватБанк, а з-поміж інших лідерів — Райффайзен банк та ПУМБ.

банки
Джерело: Opendatabot

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні посилили покарання у сфері валютного законодавства. Тепер банкам доведеться платити більші штрафи у разі порушень.

Також повідомлялося, що в Україні послабили контроль за фінансовими рахунками "політично значущих осіб". Регулятор ухвалив рішення підвищити ліміт на обсяги операцій для такої категорії людей.

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