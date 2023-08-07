Долар активно дорожчає у банках — курс валют 7 серпня

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні на готівковому ринку продовжує підвищуватися курс долара та євро. Національний банк України (НБУ) також встановив новий курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Курс долара 7 серпня

Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,32 гривні. У купівлі — 36,92 (+0,011) грн, у продажу — 37,62 (+0,035). Євро коштує у купівлі 40,69 (+0,024) грн, у продажу — 41,67 грн (+0,012).

ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;

Ощадбанк — 36,90 грн — 37,75 грн;

ТАСкомбанк — 37,05 грн — 37,75 (+0,05) грн;

Правексбанк — 37,00 грн — 37,55 грн (+0,10);

Укрексімбанк — 36,95 грн (+0,05) — 37,75 грн (+0,05);

Кредобанк — 37,15 грн — 37,74 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;

Ідея Банк — 37,10 грн (+0,10) — 37,80 грн (+0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта знизилась у купівлі до 37,25 (-0,05), до 37,40 (-0,05) — у продажу. Євровалюта також змінилась: у купівлі — до 41,15 грн, у продажу — 41,40 (+0,03) грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,28 (+0,35) та 40,67 (+0,35) грн — у продажу.



Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Нагадаємо, у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.