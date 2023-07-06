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Долар оновив мінімум за останній рік: дані Нацбанку

6 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар оновив мінімум за останній рік — дані НБУ
Американська валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) констатує найнижчий за останній рік середній курс готівкового долара. У червні американська валюта втратила ще майже 1%.

Такі дані наведені на офіційному сайті Центробанку.

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Річні мінімуми долара

За інформацією Нацбанку, курс долара минулого місяця опустився ще на 0,9%, до 37,24 гривні. У цілому показник впав до мінімуму, зафіксованому у травні минулого року.

При цьому в НБУ зауважують, що порівняно з курсом станом на кінець 2022 року, американська валюта знизилась у вартості на 7,3%.

курс
Джерело: Нацбанк

Обсяги продажів українськими банками та обмінниками готівкової валюти громадянам становили у червні 1,57 млрд доларів, а обсяги купівлі — 1,39 млрд доларів.

валюта
Джерело: Нацбанк

Прогнози щодо курсу

Судячи з динаміки українського валютного ринку, ситуація наприкінці весни та на початку літа була значно кращою за прогнози аналітиків.

Зокрема, у червні фінансисти заявили, що очікують курс національної валюти упродовж наступних 12 місяців на суттєво вищому рівні — 39,54 гривні за долар, а в квітні прогнозували курс у 40,04 гривні за долар.

Як пояснили у Нацбанку, позитивні курсові показники забезпечує, зокрема, високий рівень міжнародних резервів. Завдяки цьому покращилася нинішня ситуація на валютному ринку та подальші прогнози щодо курсу.

Станом на четвер, 6 липня, середній курс долара такий:

  • у купівлі — 36,70 гривні за долар;
  • у продажу — 37,39 гривні за долар.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може скасувати обмеження на обмін валют. Послабленню жорстких заходів на валютному ринку посприяє стабільність економічної ситуації.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) гарантував стабільність валютному ринку. Регулятор вирішив зберегти облікову ставку на рівні чинних 25% річних. 

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