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Долар побив нові рекорди у міжнародних розрахунках: деталі

24 серпня 2023 12:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар побив рекорд у міжнародних розрахунках — дані SWIFT
Американська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Американська валюта у міжнародних платежах SWIFT побила чергові рекорди. У липні 2023 року частка сягнула 46%.

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на дані SWIFT.

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Як зауважує агенція, долар залишається ключовою валютою за кількістю здійснених транзакцій, на нього припадає 46,46%. Далі йдуть:

  • європейська валюта — 24,42%;
  • британський фунт — 7,63%;
  • японська єна — 3,51%;
  • замикає п'ятірку лідерів китайський юань — 3,06%.

Аналітики зауважують, що останнім часом збільшився розрив між доларом США та євро у міжнародних платежах, зараз він сягнув 22%.

 

долар
Джерело: Bloomberg

Також дані показують збільшення частоти транзакцій, пов'язаних із китайською валютою. Так, минулого місяця вдруге за всю історію більш ніж 3% транзакцій були пов'язані з китайськими юанями. Для порівняння — 2010 року зазначений показник становив лише близько 0,03%.

SWIFT — система, якою послуговуються міжнародні банки для здійснення міжбанківських валютних угод. Зібрані SWIFT дані щодо 200 мільйонів підтверджених договорів щороку показує рівень глобальних потоків валюти.

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Нагадаємо, в Національному банку України (НБУ) вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

Також ми писали, що в Україні зростають суми вкладів громадян у банках. Зокрема, протягом липня 2023 року загальний обсяг збільшився на 12,1 млрд гривень.

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