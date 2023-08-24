Долар побив рекорд у міжнародних розрахунках — дані SWIFT

Американська валюта. Фото: Unplush

Американська валюта у міжнародних платежах SWIFT побила чергові рекорди. У липні 2023 року частка сягнула 46%.

Про це пише агенція Bloomberg, посилаючись на дані SWIFT.

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Як зауважує агенція, долар залишається ключовою валютою за кількістю здійснених транзакцій, на нього припадає 46,46%. Далі йдуть:

європейська валюта — 24,42%;

британський фунт — 7,63%;

японська єна — 3,51%;

замикає п'ятірку лідерів китайський юань — 3,06%.

Аналітики зауважують, що останнім часом збільшився розрив між доларом США та євро у міжнародних платежах, зараз він сягнув 22%.

Джерело: Bloomberg

Також дані показують збільшення частоти транзакцій, пов'язаних із китайською валютою. Так, минулого місяця вдруге за всю історію більш ніж 3% транзакцій були пов'язані з китайськими юанями. Для порівняння — 2010 року зазначений показник становив лише близько 0,03%.

SWIFT — система, якою послуговуються міжнародні банки для здійснення міжбанківських валютних угод. Зібрані SWIFT дані щодо 200 мільйонів підтверджених договорів щороку показує рівень глобальних потоків валюти.

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