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Долар в РФ підскочив до найвищого рівня з початку війни в Україні

7 серпня 2023 12:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Долар в РФ підскочив до найвищого рівня з початку війни в Україні
Валюта у руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

7 серпня 2023 року на Московській біржі оновили максимуми долар США та євро. Валюта досягла свого піку за весь період війни, розв'язаної Росією в Україні.

Про це свідчать дані Profinance.ru.

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Скільки коштує валюта на Мосбіржі

Як зазначається, долар подолав планку 97 рублів уперше з 25 березня минулого року. Водночас, євро наближається до 107 рублів, досягнувши піку у 106,6.

Китайський юань дістався позначки 13,45.

валюта в РФ
Джерело: Profinance

Причини просідання рубля

За словами російських аналітиків, долар на Мосбіржі продовжує впевнене зростання, підкріплене зменшенням пропозиції валюти на тлі погіршення показників зовнішньоторговельного балансу.

Також додатковий тиск чинить рішення Міністерства фінансів РФ перейти з 7 серпня від продажу до купівлі валюти в рамках бюджетних правил. Вніс свій внесок і відтік капіталу з країни.

"Ми побоюємося, що пара "долар-рубль" в рамках тижня може перейти в діапазон 97-98 руб. через відсутність значних чинників підтримки рубля. Сподіваємося, що згладжувати зростання американської валюти буде сприятлива кон'юнктура на нафтовому ринку", — додають експерти.

Раніше в уряді Росії вказували, що бажаним діапазоном для рубля до долара є 70-80, згодом планку підвищили до 80-90 рублів за долар.

При цьому доходи нафтових експортерів, а відповідно і держбюджету РФ, у якого спостерігається дефіцит та підвищені військові витрати, збільшуються.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, до 2030 року втрата європейського енергетичного ринку коштуватиме Росії 1 трильйон доларів, що стане результатом міжнародних санкцій щодо РФ за її війну проти України.

Також ми писали, що з 1 серпня "Райффайзен Банк" у Росії припинив приймати та купувати готівкову валюту в клієнтів-фізичних осіб. Фінансова установа повідомила, що з часом цю можливість повернуть.

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