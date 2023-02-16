Курс долара — експерти розповіли, що чекає на валюту

Негативні чинники ще здатні впливати на ослаблення ривні

На українському валютному ринку гривня продовжує зміцнюватися. Проте експерти стверджують, що долар не зможе опуститися нижче позначок у 39,50-39,70 грн.

Про це розповів представник департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Долар "просяде" ненадовго

Так, готівковий долар на початку лютого коштував вище 40 гривень, а останнім часом спостерігається повільне опускання нижче цієї позначки у деяких банках. В обмінниках фінкомпаній теж продовжують знижувати ціни на валюту.



На переконання експерта, зниження курсу американської валюти триватиме недовго.

"Можливо, встигнемо "доторкнутися" до рівнів 39,50−39,70 гривні за долар, але, швидше за все, повернемося до 40,00−40,50", — вважає експерт.

Хоч останнім часом панічних настроїв на валютному ринку не спостерігається, проте негативні чинники здатні впливати на послаблення національної валюти. Зокрема, на українському ринку є відчутний дефіцит валюти.

Який зараз орієнтовний курс

За даними Kurs, курс долара у середньому становить:

купівля — 39,41 грн (менше на 2 коп.);

продаж — 40,08 грн (нижче на 6 коп.).

Курс долара в українських банках:

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки". Регулятор зараз працює над дорожньою карткою для того, щоб послабити валютні обмеження.

Також ми писали, що раніше голова НБУ заявив, що в Україні спостерігається значний профіцит ліквідності у зв'язку з фінансуванням оборонного бюджету. Йдеться про надлишок грошей у банківській системі, що створює загрозу для валютного курсу.