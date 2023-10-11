Допомога до 900 грн щомісяця — хто з українців отримує додаткові виплати

Українські переселенці. Фото: MLSP.gov.ua

Із квітня минулого року у рамках проєкту "Прихисток" українцям виплатили понад 2,2 млрд грн компенсацій. Йдеться про людей, які надають тимчасове житло внутрішньо переміщеним особам (ВПО) безкоштовно.

Про це інформує пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Виплати за програмою "Прихисток"

Як зазначають у відомстві, програма передбачає надання за розміщення одного офіційного переселенця грошових компенсацій у розмірі:

450 грн щомісяця — у теплий період року;

щомісяця — у теплий період року; 900 грн щомісяця — під час опалювального сезону.

Фінансує виплати компенсацій Товариство Червоного Хреста України.

Орім власників житла чи їхніх представників, грошову компенсацію можуть надавати орендарям житла державної чи комунальної власності.

У рамках дії відповідного проєкту тимчасове житло надали більш ніж 3,1 млн переселенців.

У міністерстві зауважують, що до кінця жовтня мають намір профінансувати компенсації на суму понад 180 млн грн. Йдеться про надання прихистку переселенцям у період липень-серпень 2023 року.

Там додали, що є домовленості з Товариством щодо продовження програми у першому півріччі наступного року.

Більше про допомогу українцям

Нагадаємо, в українському уряді уточнили, на яку саме державну допомогу може претендувати бізнес під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Українці можуть розраховувати на суму до 13,4 тис. грн на місяць.

Також ми писали, що окремим категоріям громадян Фонд безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер вони отримуватимуть від 1500 до 2500 грн.

Додамо, в Україні у 2024 році очікується підвищення розмірів різних видів державної соціальної допомоги. Це станеться через плановане зростання прожиткового мінімуму, до якого прив’язані різні соцвиплати.