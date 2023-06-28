Доплати для військових — що змінили у законопроєкті № 9342

Українські військові ЗСУ. Фото: google.com

Верховна Рада України (ВРУ) невдовзі має розглянути законопроєкт про нову систему доплат та відпусток для військовослужбовців. Профільний комітет рекомендував ухвалити проєкт закону № 9342 у цілому.

Про це повідомив представник Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк.

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Що змінилося до другого читання

Згідно з документом, пораненим, яких визнано непридатними до несення військової служби та зарахованих у розпорядження відповідних командирів, у перші два місяці виплачуватимуть кошти у розмірі, який отримували за останніми займаними посадами. Починаючи з третього місяця і до завершення терміну розпорядження — додаткові виплати у розмірі 20,1 тис. грн. До цього проєкт закону передбачав доплати у 12 тис. грн.

Родини загиблих унаслідок поранення отримуватимуть одноразову виплату у розмірі 100 тис. грн.

Тяжко поранені на лікуванні, полонені та зниклі безвісти отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду у 100 тис. грн.

Мінімальні доплати для інструкторів становитимуть 15 тис. грн.

Документ передбачає збільшення щорічної відпустки строковиків з 10 до 30 днів. Також вони матимуть право переходити на службу за мобілізацією за власним бажанням. При цьому термін безперервної відпустки на лікування може становити не більше чотирьох місяців.

"Законопроєкт має бути розглянутий в парламенті на найближчому пленарному засіданні", — написав Железняк.

Що залишили без змін у законопроєкті

Доопрацьований законопроєкт, як і раніше, передбачає запровадження доплат строковикам у 6 тис. грн щомісяця та курсантам у 2,35 тис. грн.

Зберегли норми, ухвалені у першому читанні, про запровадження відпусток для військових на термін до 30 днів щорічних та до 10 днів на випадок сімейних обставин.

Курсанти матимуть до 10 днів відпустки взимку та до 20 днів — влітку.

Також документ забороняє участь у веденні бойових дій військових з числа призваних на службу за призовом під час мобілізації, які не пройшли базовий курс військового вишколу тривалістю щонайменше один місяць.

Таку законодавчу ініціативу запропонували замість скасованих доплат у 30 тисяч гривень, які отримував весь силовий блок.

Після повідомлень про те, що коштів у бюджеті немає, парламентарі створили робочу групу та розробили нову систему доплат для військових.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні рівень грошового забезпечення Сухопутних військ Збройних сил України залежить від низки факторів. Зокрема, найбільше платять командирам.

Також ми писали, що українське законодавство гарантує грошове забезпечення, низку пільг та соціальні права для військовослужбовців. Тоді як на добровольців такі норми та правила не поширюються.