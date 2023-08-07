Допомога до 100 тис. грн — українці отримають новий вид компенсації

Гроші у руках. Фото: google.com

Український уряд вирішив надати постраждалим від підриву Каховської ГЕС новий вид компенсації. Її отримають жителі двох регіонів.

Про це йдеться на порталі Кабінету Міністрів України (КМУ).

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Хто отримає компенсацію

Як зазначається, мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, котрі постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, виплатять кошти за втрачений врожай.

Згідно з рішенням уряду, загалом на такий вид компенсації виділили 271 мільйон гривень.

Допомогу будуть надавати фізособам. Розмір виплат становитиме 3,32 тисячі гривень за втрачений врожай овочів на 0,01 гектара земельної ділянки. Водночас допомога надаватиметься на площу, яка не перевищує:

0,2 гектара в Миколаївській області;

0,3 гектара в Херсонській області.

Максимально за цією програмою можна отримати виплати у 100 тисяч гривень.

Нові правила для виплат

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тис. грн.

Згідно з рішенням Кабміну, одноразову матеріальну грошову допомогу тепер виплачують усім постраждалим від підриву Каховської ГЕС, незалежно від того, чи мають люди статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), і чи отримують щомісячну держдопомогу на проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.