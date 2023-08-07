Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Допомога до 100 тис. грн: українці отримають новий вид компенсації arrow

Допомога до 100 тис. грн: українці отримають новий вид компенсації

7 серпня 2023 08:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога до 100 тис. грн — українці отримають новий вид компенсації
Гроші у руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український уряд вирішив надати постраждалим від підриву Каховської ГЕС новий вид компенсації. Її отримають жителі двох регіонів.

Про це йдеться на порталі Кабінету Міністрів України (КМУ).

Читайте також:

Хто отримає компенсацію

Як зазначається, мешканцям Херсонщини та Миколаївщини, котрі постраждали від підтоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС, виплатять кошти за втрачений врожай.

Згідно з рішенням уряду, загалом на такий вид компенсації виділили 271 мільйон гривень.

Допомогу будуть надавати фізособам. Розмір виплат становитиме 3,32 тисячі гривень за втрачений врожай овочів на 0,01 гектара земельної ділянки. Водночас допомога надаватиметься на площу, яка не перевищує:

  • 0,2 гектара в Миколаївській області;
  • 0,3 гектара в Херсонській області.

Максимально за цією програмою можна отримати виплати у 100 тисяч гривень.

Нові правила для виплат

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тис. грн.

Згідно з рішенням Кабміну, одноразову матеріальну грошову допомогу тепер виплачують усім постраждалим від підриву Каховської ГЕС, незалежно від того, чи мають люди статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), і чи отримують щомісячну держдопомогу на проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз