Допомога на дитину: скільки платять у 2023 році
Усі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.
Про це пише видання Pro Гроші.
Цього року допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Таку суму виплачували і раніше. Планували переглянути, але через війну питання поки відклали.
Для того, аби отримати виплати треба звернутися у відділ соціального захисту населення:
- написати відповідну заяву;
- подати копію свідоцтва про народження дитини.
Як здійснюються виплати
Гроші надходять на банківську картку:
- батьки новонародженої дитини отримують одразу 10 320 грн;
- далі по 860 гривень на місяць — протягом 36 місяців.
Також можна оформити виплати на дитину через мобільний застосунок державних послуг "Дія":
- В порталі "Дія" знайти розділ єМалятко.
- Вказати дату народження дитини та її походження.
- Вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані).
- Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж вказати при оформленні виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового.
- Вибрати послугу Призначення допомоги при народженні дитини.
- Визначити спосіб отримання грошей (пошта, картка).
- Вказати реквізити рахунку.
Народжуваність в Україні
В Україні на третину скоротилася народжуваність через війну. Затданими Мін'юсту, лише за неповний 2022 рік в Україні народилося 195 тисяч малюків. Причому тенденція гендерного розподілу залишається майже незмінною:
- У 2022 році народилося 51,50 % хлопчиків та 48,50 % дівчат;
- У 2021 році — 51.52 % хлопчиків та 48.48 % дівчат.
Аналітики зазначають, що кількість реєстрації малюків може бути мала, через те, що частина дітей була народжена за кордоном і їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.
Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.