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Допомога на дитину: скільки платять у 2023 році

12 травня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Допомога на дитину: скільки платять у 2023 році
Батьки можуть розраховувати на фінасову допомгу від держави. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Усі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

Про це пише видання Pro Гроші.

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Цього року допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Таку суму виплачували і раніше. Планували переглянути, але через війну питання поки відклали.

Для того, аби отримати виплати треба звернутися у відділ соціального захисту населення:

  • написати відповідну заяву;
  • подати копію свідоцтва про народження дитини.

Як здійснюються виплати

Гроші надходять на банківську картку: 

  • батьки новонародженої дитини отримують одразу 10 320 грн;
  • далі по 860 гривень на місяць — протягом 36 місяців.

Також можна оформити виплати на дитину через мобільний застосунок державних послуг "Дія":

 

  • В порталі "Дія" знайти розділ єМалятко.
  • Вказати дату народження дитини та її походження.
  • Вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані).
  • Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж вказати при оформленні виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового.
  • Вибрати послугу Призначення допомоги при народженні дитини.
  • Визначити спосіб отримання грошей (пошта, картка).
  • Вказати реквізити рахунку.

Народжуваність в Україні

В Україні на третину скоротилася народжуваність через війну. Затданими Мін'юсту, лише за неповний 2022 рік в Україні народилося 195 тисяч малюків. Причому тенденція гендерного розподілу залишається майже незмінною:

  • У 2022 році народилося 51,50 % хлопчиків та 48,50 % дівчат;
  • У 2021 році — 51.52 % хлопчиків та 48.48 % дівчат.

Аналітики зазначають, що кількість реєстрації малюків може бути мала, через те, що частина дітей була народжена за кордоном і їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.

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