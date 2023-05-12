Допомога на дитину: скільки платять у 2023 році

Батьки можуть розраховувати на фінасову допомгу від держави. Фото: УНІАН

Усі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

Про це пише видання Pro Гроші.

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Цього року допомога при народженні дитини становить 41 280 грн. Таку суму виплачували і раніше. Планували переглянути, але через війну питання поки відклали.

Для того, аби отримати виплати треба звернутися у відділ соціального захисту населення:

написати відповідну заяву;

подати копію свідоцтва про народження дитини.

Як здійснюються виплати

Гроші надходять на банківську картку:

батьки новонародженої дитини отримують одразу 10 320 грн;

далі по 860 гривень на місяць — протягом 36 місяців.

Також можна оформити виплати на дитину через мобільний застосунок державних послуг "Дія":

В порталі "Дія" знайти розділ єМалятко.

Вказати дату народження дитини та її походження.

Вказати інформацію про батьків дитини (місце реєстрації, паспортні дані).

Після пологів на телефон мами приходить номер медвисновку. Його потрібно теж вказати при оформленні виплат у Дії. Якщо ви не знайшли номер у своїх смс, його можна знайти у довідці з пологового.

Вибрати послугу Призначення допомоги при народженні дитини.

Визначити спосіб отримання грошей (пошта, картка).

Вказати реквізити рахунку.

Народжуваність в Україні

В Україні на третину скоротилася народжуваність через війну. Затданими Мін'юсту, лише за неповний 2022 рік в Україні народилося 195 тисяч малюків. Причому тенденція гендерного розподілу залишається майже незмінною:

У 2022 році народилося 51,50 % хлопчиків та 48,50 % дівчат;

У 2021 році — 51.52 % хлопчиків та 48.48 % дівчат.

Аналітики зазначають, що кількість реєстрації малюків може бути мала, через те, що частина дітей була народжена за кордоном і їх поява ще не була посвідчена в українських держустановах.

Нагадаємо, в Україні учасники бойових дій (УБД) можуть розраховувати на певні пільги, зокрема, при оплаті за комунальні послуги. Знижка для учасника бойових дій — 75 %, особам з інвалідністю — 100 %. Але надаються вони не на все житло, а на певну кількість квадратних метрів.