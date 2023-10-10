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Допомога у 1,5 млн євро: хто з українців отримає гроші від США

10 жовтня 2023 11:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці отримають від США 1,5 млн євро — деталі
Українські біженці. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді Сполучених Штатів ухвалили рішення про виділення 1,48 млн євро українським біженцям. Гроші отримають організації, які допомагають українцям у Литві.

Про це поінформувало американське посольство у Вільнюсі, передає LRT.

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Детальніше про допомогу від США

Як зазначається, кошти додаткової грошової допомоги від Сполучених Штатів отримають дев'ять неурядових організацій з:

  • Вільнюса;
  • Каунаса;
  • Клайпеди;
  • Тельшяю;
  • Шяуляю.

Повідомляється, що у рамках допомоги Державний департамент США профінансував проєкти у розмірі від 90 тис. до 250 тис. євро.

Очікується, що сьогодні посольство США представить проєкти допомоги  у Вільнюсі.

Підтримка українських біженців

У Литві налічується близько 80 тис. українських біженців. В цій країні активно підтримують біженців з самого початку повномасштабної війни. Як писали ЗМІ, посилаючись на опитування, більшість громадян (62%) орендують житло на відкритому ринку. До 12% українців не платять за оренду житла, оскільки їх приймають литовські родини, ще 10% зупинилися у друзів чи родичів.

Раніше країни Європейського Союзу (ЄС) домовилися продовжити механізм тимчасового захисту для українців на один рік — до 4.03.2025 року.

Більше про українців за кордоном

Нагадаємо, у Чехії станом на початок осені 2023 року налічувалося близько 70 тисяч біженців з України з числа вразливих категорій. Такі громадяни мають право соціальні виплати та особливі пільги.

Також ми писали, що додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.

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