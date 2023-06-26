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Допомога у Польщі: кому з українців виплачують по 10 тисяч злотих

26 червня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у Польщі — кому з українців виплачують по 10 тис. злотих
Польська валюта в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі деяким українським біженцям виплачують одноразову фінансову допомогу у 10 тисяч злотих, або 90 тисяч гривень. На такі виплати можуть претендувати жінки, які побували у полоні.

Про це інформує Social.com.

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Як отримати допомогу у 10 тисяч злотих

Як зазначається, одноразову грошову допомогу надає фонд Шептицького у рамках програми підтримки жінок з України, яких визволили з російського полону.

Подавати заявки на допомогу можна дистанційно, заповнивши спеціальну форму за наступним посиланням.

Заявки на отримання виплат можна надсилати до 30 серпня поточного року включно або до завершення дії програми.

Окрім того, звільненим з полону українкам надають можливість відпочинково-реабілітаційної поїздки у Польщу. Заявки приймають до 15 липня.

Програму реалізовують завдяки співпраці урядів Польщі та України.

За час дії програми Фонд Шептицького надав допомогу 180 українським жінкам. Фінансування забезпечує польський уряд.

Допомога полоненим в Україні

За інформацією Мінреінтеграції, військовополонені та їхні родичі мають право на державну грошову допомогу. Після звільнення полоненим виплачують одноразову грошову допомогу — 100 тисяч гривень.

Також вони мають право на щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у полоні. У разі, якщо людина досі перебуває у полоні, то щорічну допомогу виплачують членам її родини.

Більше про допомогу

Нагадаємо, для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.

Раніше ми писали, що в українському уряді розповіли про деякі нюанси під час працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про підтвердження професійної кваліфікації.

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