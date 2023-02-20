Допомога українцям — Австрія повернула безкоштовний проїзд

Допомога українцям: одна з країн ЄС повернула безкоштовний проїзд
В Австрії тимчасово повернуть безкоштовний проїзд на залізниці для громадян України. Такий крок зробила Австрійська залізниця на знак солідарності до роковин повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомляє видання uamedia.eu.
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Скільки діятиме право на безкоштовний проїзд
Так, залізниця надала право на безкоштовний проїзд для українських біженців з місць їх проживання до Відня та у зворотному напрямку.
Право на безкоштовний проїзд діятиме тільки один день — упродовж 24 лютого.
Час дії безкоштовного проїзду:
- з 02:00 до 11:00 24 лютого у напрямку Відня;
- з 17:30 до 00:00 24 лютогоу зворотному напрямку.
Як скористатися безкоштовним проїздом
Для отримання права на безкоштовний проїзд до Відня потрібно:
- у касі Австрійської Федеральної залізниці ÖBB показати паспорт громадянина України;
- заповнити анкету, яка буде дійсною як квиток для подорожі туди та назад.
У листопаді в Австрія скасувала безкоштовний проїзд для українців. Тоді почали діяти нові правила проїзду, які, зокрема, передбачають одноразовий безплатний квиток лише для прибулих переселенців та платний проїзд у столиці Відні.
В Австрії перебуває близько 88 тисяч біженців з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Здебільшого — жінки та діти.
Нагадаємо, Австрія теж долучилася до списку країн, які виділяють кошти на відновлення української енергетичної інфраструктури після масштабних російських обстрілів. Ця країна пообіцяла перерахувати 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України.