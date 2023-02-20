Допомога українцям — Австрія повернула безкоштовний проїзд

Таке право нададуть у день роковин вторгнення військ рф в Україну

В Австрії тимчасово повернуть безкоштовний проїзд на залізниці для громадян України. Такий крок зробила Австрійська залізниця на знак солідарності до роковин повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Про це повідомляє видання uamedia.eu.

Скільки діятиме право на безкоштовний проїзд

Так, залізниця надала право на безкоштовний проїзд для українських біженців з місць їх проживання до Відня та у зворотному напрямку.

Право на безкоштовний проїзд діятиме тільки один день — упродовж 24 лютого.

Час дії безкоштовного проїзду:

з 02:00 до 11:00 24 лютого у напрямку Відня;

з 17:30 до 00:00 24 лютогоу зворотному напрямку.

Як скористатися безкоштовним проїздом

Для отримання права на безкоштовний проїзд до Відня потрібно:

у касі Австрійської Федеральної залізниці ÖBB показати паспорт громадянина України;

заповнити анкету, яка буде дійсною як квиток для подорожі туди та назад.

У листопаді в Австрія скасувала безкоштовний проїзд для українців. Тоді почали діяти нові правила проїзду, які, зокрема, передбачають одноразовий безплатний квиток лише для прибулих переселенців та платний проїзд у столиці Відні.

В Австрії перебуває близько 88 тисяч біженців з України, які були вимушені втекти з країни, рятуючись від війни. Здебільшого — жінки та діти.

Нагадаємо, Австрія теж долучилася до списку країн, які виділяють кошти на відновлення української енергетичної інфраструктури після масштабних російських обстрілів. Ця країна пообіцяла перерахувати 5 мільйонів євро у Фонд енергетичної підтримки України.