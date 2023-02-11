Допомога українцям — США виділять 6 млрд доларів на соцпрограми

Гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину

Український уряд ухвалив рішення щодо залучення гранту від Сполучених Штатів на загальну суму 6 млрд доларів. Зокрема, гроші спрямують на соціальні програми, а також освіту та медицину.

Про це написав прем’єр Денис Шмигаль у Telegram.

Підтримка уразливих верств населення

За його словами, відповідний грант дозволить підтримати найбільш уразливі верстви населення та економіку. Тоді як бюджетні кошти спрямують на оборону країни.

Шмигаль розповів, що гроші надійдуть через Фонд донорів, який адмініструють Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Міжнародна асоціація розвитку. Також через цей фонд Україні нададуть грант у розмірі 165 млн доларів від європейських країн. Загалом з початку року міжнародні партнери вже надали 4,2 млрд доларів.

Окрім того, уряд схвалив механізм продажу конфіскованих російських активів та майна. Зокрема, Україна має 17 млрд грн, конфіскованих в російських банків.

"І сьогодні приймаємо ще одне рішення у напрямку відновлення. Ця постанова про те, як відбуватиметься продаж конфіскованих російських активів та майна. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, які належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоюють", — додав очільник уряду.

Більше про соцдопомогу

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато українців, які вимушено проживають у Польщі через війну, не можуть отримувати там пенсії. В уряді України працюють над, щоб виплати стали можливі в цій країні.

Також повідомлялося, що у Пенсійному фонді на фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.