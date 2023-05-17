Ексміністру енергетики та вугільної промисловості повідомили про нову підозру
Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України отримав нову підозру. Про підозру також повідомили колишньому керівнику нафтогазового департаменту Міненерговугілля.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Деталі підозри ексміністру
За даними слідства, високопосадовці вносили зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових.
З 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 були підписані з протоколами розбіжностей, зміст яких "не відповідає меті договірних відносин".
Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно "списували" кошти. Таким чином через злочинні дії високопосадовців з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн.
Хоча в пресслужбі Офісу генпрокурора не розкривають особисті дані ексміністра, очевидно, мова йде про Ігора Насалика, який обіймав посаду міністра енергетики України з 2016 по 2019 рік. У грудні він вже отримував підозру від ДБР та Офісу генпрокурора.
Нагадаємо, що нещодавно було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його затримали "на гарячому" при отриманні хабаря.