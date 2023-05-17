Ексміністру енергетики та вугільної промисловості повідомили про нову підозру

Ексміністру енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик. Фото: liga.net

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості України отримав нову підозру. Про підозру також повідомили колишньому керівнику нафтогазового департаменту Міненерговугілля.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Деталі підозри ексміністру

За даними слідства, високопосадовці вносили зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових.

З 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 були підписані з протоколами розбіжностей, зміст яких "не відповідає меті договірних відносин".

Підприємцям за експлуатацію державного майна штучно "списували" кошти. Таким чином через злочинні дії високопосадовців з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет недоотримав 1,55 млрд грн.

Хоча в пресслужбі Офісу генпрокурора не розкривають особисті дані ексміністра, очевидно, мова йде про Ігора Насалика, який обіймав посаду міністра енергетики України з 2016 по 2019 рік. У грудні він вже отримував підозру від ДБР та Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, що нещодавно було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його затримали "на гарячому" при отриманні хабаря.