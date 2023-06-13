Експерт пояснив, чи безпечно зберігати газ країн ЄС в сховищах України

Газотранспортна система України. Джерело: Новини.Live

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нещодавно стало відомо, що у Євросоюзі розглядають можливість зберігання газу в українських підземних сховищах, здатних умістити до 30 мільярдів кубометрів палива. Для потреб країн ЄС Україна готова надати 10 млрд кубометрів своїх сховищ. Втім, єврочиновники розуміють, що зберігати енергоносії в країні де все ще йде війна може бути не зовсім безпечно. Це і є наразі головною перепоною для реалізації цього проєкту.

Наскільки безпечно зберігати газ європейських країн в сховищах України Новинам.LIVE розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

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Наскільки безпечно зберігати газ країн ЄС в сховищах України

За словами Юрія Корольчука поки що Росія не завдавала прицільних ударів по українській газотранспортній системі. Втім, підкреслює експерт, треба бути дуже самонадіяним, щоб не враховувати таку вірогідність.

Корольчук погоджується, що ризики обстрілу українських газосховищ з боку Росії цілком реальні. Наразі в ЄС розглядають варіанти надання газотранспортним компаніям гарантій безпеки в разі, якщо вони вирішать скористатися українськими сховищами.

"В першу чергу мова йде про страховку. Відповідно якщо тут щось станеться і вони не зможуть "підняти" цей газ, ім його повністю компенсують", — зауважив експерт.

Навіщо Європі українські газосховища

Наразі в країнах Європи дійсно спостерігається дефіцит вільного місця в газосховищах. Корольчук відмітив, що зараз країни ЄС контрактують нові обсяги і виникає питання де цей газ зберігати. Але навіть попри це, шанси на те що газ країн ЄС опиниться в підземних сховищах України експерт оцінює як невеликі.

"Я не думаю, що вони будуть бігти і зберігати в наших сховищах газ. Це більше оцінка ситуації", — додав Корольчук.

У 2020 році країни ЄС дійсно активно закачували газ в сховища України, через дуже дешеві ціни на енергоносії. А українське законодавство, за словами експерта Інституту енергетичних стратегій, тоді дозволяло зберігати газ три роки без сплати мита. Таким чином в українські сховища тоді закачали 24 млрд куб. газу.

"Зараз такого не буде. В кращому випадку вони можуть закачати приблизно 1,5 млрд куб.", — підкреслив Корольчук.

Яку вигоду отримає Україна зі зберігання європейського газу

Щодо вигоди для України від зберігання європейського газу у Юрія Корольчука також є сумніви. В першу чергу через дуже низькі ставки в Україні.

"Грубо кажучи, там десь виходить 15 доларів за тисячу кубометрів — це смішні гроші. В Європі це коштує 50-70 євро, тобто значно дорожче. Якби вони закачали туди мільярдів п'ять, тоді ми б мали більшу впевненість на випадок, якщо припиниться транзит російського газу. Ми тоді змогли покористуватися трошки газом з ЄС, який би виконав для нас роль "подушки", — підкреслив експерт Інституту енергетичних стратегій.

Нагадаємо, в Bloomberg розповіли, що Європейський Союз планує використати українські газові сховища для зберігання купленого до наступного опалювального сезону газу. Україна готова надати близько 10 млрд кубометрів своїх сховищ.