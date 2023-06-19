Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Експерт пояснив, за яких умов у Києві знову підвищаться ціни на оренду житла arrow

Експерт пояснив, за яких умов у Києві знову підвищаться ціни на оренду житла

19 червня 2023 15:38
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експерт пояснив, за яких умов у Києві знову підвищаться ціни на оренду житла
Панорама Києва. Фото: krot.info
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну ринок нерухомості перебував у вкрай нестабільному стані. Ціни в одних регіонах країни різко пішли вниз, а в інших — навпаки злетіли до зірок. У певний період навіть столиця України — Київ — втратила лідерство за цінами на оренду квартир, поступившись західним регіонам.

Наразі столичний ринок оренди квартир стабілізувався, а ціни на нерухомість у Києві навіть вже зрівнялись із західними регіонами країни. Новини.LIVE запитали президента Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктора Несина, чи є передумови для здорожчання оренди в Києві і що може на це вплинути.

Читайте також:

За словами Віктора Несина наразі ринок оренди в Києві стабілізувався і зростання цін найближчим часом очікувати не слід.

"Ринок нерухомості Києва наразі достатньо стабільний. Ціни дійсно трохи піднялись — на 15-20 відсотків. Вони зростали до кінця травня, коли відбулася хвиля внутрішньої міграції з Херсонської області", — зауважив експерт.

Також президент Спілки фахівців з нерухомого майнав важає, що столиця України повернула собі лідерство за цінами на оренду квартир. Наразі Київ ділить цю позицію з західними регіонами.

"Київ — столиця, це по-перше. По-друге, краще ніж Київ, ніяке місто в Україні так не захищене системами ППО від обстрілів.  В той же час, в таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, також спостерігається високий попит на оренду квартир, який я б зрівняв з попитом на житло у Києві", — додав Віктор Несин.

За яких умов в Києві здорожчає оренда квартир

В той же час президент Спілки фахівців з нерухомого майна України зазначив, що передумови для здорожчання оренди житла в Києві все ж можуть скластися. Як і навесні, ціни на оренду можуть вирости, якщо почнеться нова хвиля  внутрішньої міграції.

"На сьогоднішній день немає передумов для здорожчання оренди квартир у Києві. Такі умови можуть скластися у випадку, якщо знову піде хвиля внутрішньої міграції. Наприклад, якщо щось, не дай Боже, станеться в іншому місті. Ми таку хвилю бачили, коли до Києва приїзжали люди з Херсонщини. Тоді навіть мер Києва говорив, що понад 100 тисяч осіб приїхали до столиці. Звісно, ці люди будуть шукати квартири, бо їм потрібно десь мешкати. Попит завжди впливає на вартість ціни", — підкреслив Віктор Несин.

Нагадаємо, у 2023 році на іпотечному ринку фіксують обвал порівняно з показниками минулого року. Зокрема, у квітні українські фінустанови видали лише 41 кредит.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB