Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Експерт розповів, що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році arrow

Експерт розповів, що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році

19 червня 2023 17:12
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експерт розповів, що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році
Новобудови. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

При це Новинам.LIVE розповів президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин.

Читайте також:

За словами експерта, попита на нерухомість в Україні фактично не було лише в перші три місяці війни. Далі ринок продажу квартир почав потроху відновлюватись.

Що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році

Віктор Несин зауважив, що навесні 2023 року попит на нерухомість в Україні почав зростати, а ціни на квартири навіть підвищилися на 20%.

"Ми теж були здивовані, але маємо, що маємо. На сьогоднішній день в Україні існує сталий попит на нерухомість. Звісно він не такий, як у довоєнний період, але він є. Люди купують квартири, людям потрібно десь жити", — додав експерт.

Найбільше квартир купують у Києві, а також в західних регіонах України — в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль. За словами президента Спілки фахівців з нерухомого майна, наразі попит в цих містах фактично не відрізняється від столичного.

Також Віктор Несин відмітив, що в Україні знову стало вигідно купувати квартири для того щоб згодом здавати їх в оренду і отримувати прибуток. За словами експерта, це стало можливим тому що попит саме на оренду квартир також існує.

Нагадаємо, наразі столичний ринок оренди квартир стабілізувався, а ціни на нерухомість у Києві навіть вже зрівнялись із західними регіонами країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB