Експерт розповів, що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році

Новобудови. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Українці не хочуть чекати закінчення війни і готові вкладати гроші в українську нерухомість просто зараз. Попит на квартири в Україні хоч і знизився через російське вторгнення, але все ж існує і навіть почав зростати.

При це Новинам.LIVE розповів президент Спілки фахівців з нерухомого майна України Віктор Несин.

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За словами експерта, попита на нерухомість в Україні фактично не було лише в перші три місяці війни. Далі ринок продажу квартир почав потроху відновлюватись.

Що відбувається на ринку нерухомості України в 2023 році

Віктор Несин зауважив, що навесні 2023 року попит на нерухомість в Україні почав зростати, а ціни на квартири навіть підвищилися на 20%.

"Ми теж були здивовані, але маємо, що маємо. На сьогоднішній день в Україні існує сталий попит на нерухомість. Звісно він не такий, як у довоєнний період, але він є. Люди купують квартири, людям потрібно десь жити", — додав експерт.

Найбільше квартир купують у Києві, а також в західних регіонах України — в таких містах, як Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль. За словами президента Спілки фахівців з нерухомого майна, наразі попит в цих містах фактично не відрізняється від столичного.

Також Віктор Несин відмітив, що в Україні знову стало вигідно купувати квартири для того щоб згодом здавати їх в оренду і отримувати прибуток. За словами експерта, це стало можливим тому що попит саме на оренду квартир також існує.

Нагадаємо, наразі столичний ринок оренди квартир стабілізувався, а ціни на нерухомість у Києві навіть вже зрівнялись із західними регіонами країни.