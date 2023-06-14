Експерт спрогнозував, чи підірве блокування рахунків та депозитів довіру українців до банків

Національний банк України. Джерело: flickr

Дубровенко Артур Редактор економічних новин



Нещодавно з'явилась інформація, що Кабінет міністрів України зареєстрував законопроєкт № 9363, яким передбачається можливість арештовувати депозити боржників у банках. Крім того, ті, хто потрапить в Реєстр боржників можуть залишитися не тільки без депозиту, а ще й не зможуть купувати транспортні засоби.

В купі з новинами про блокування банківських рахунків українців існує вірогідність, що такий тиск на населення може спричинити хвилю недовіри до банківської системи країни і вивід з неї коштів. Новини.LIVE спитали у фінансового експерта Олега Гетмана, чи підірве блокування рахунків та депозитів довіру українців до банків.

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Гетман зазначив, що практика блокування рахунків українців не нова і існує вже "десятки років", а виконавча служба це взагалі вже робить автоматично. На його думку, блокування депозитів українців за борги не призведе до повального зняття готівки з банківських рахунків. Натомість він закликав українців своєчасно оплачувати свої борги.

"Все правильно. Ну, а як? Людина, наприклад, не сплатила податків на 50 тисяч гривень, поклала їх на депозит і заробляє на них гроші", — підкреслив Гетман.

Держава не конфіскує гроші

Фінансовий експерт також додав, що крок від блокування рахунків до блокування депозитів не призведе до якихось серйозних наслідків.

"Додаткових погіршень не буде, бо люди і так всі знають, що якщо є борги, то заблокуються банківські рахункі. Крок від блокування рахунків до блокування депозитів — він не значний. Держава нічого не конфіскує і не стягує. У вас буде тимчасова заборона на зняття депозиту поки ви не сплатите сумму боргу", — додав Олег Гетман.

Фінансовий експерт зазначив, що певні ускладнення для українців все ж таки будуть, але на його думку, вони будуть на настільки значними, щоб українці почали знімати кошти з банківських рахунків.

Нагадаємо, українська фінустанова Мonobank почала масово блокувати банківські рахунки своїх клієнтів. Заморожують рахунки навіть за давно закритими судовими провадженнями.