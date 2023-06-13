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Експерт спрогнозував значне ослаблення курсу гривні до кінця року

13 червня 2023 13:25
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експерт спрогнозував значне ослаблення офіційного курсу гривні до кінця року
Обмін валют. Джерело: Новини.Live
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Офіційний курс долара США, встановлений на рівні 36,57 грн/дол., за словами багатьох фінансових експертів, фактично врятував економіку країни під час російського вторгнення. Більш високий курс суттєво вплинув би на інфляцію, зубожіння населення, а також на можливість ввозу до України критично-важливих імпортних товарів.

Втім, спеціалісти прогнозують, що вже до кінця року на українців чекатиме новий курс долару. Американська валюта буде коштувати значно дорожче. Про це порталу Новини.LIVE розповів фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

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За словами Шевчишина, є досить вагомі прогнози щодо ослаблення курсу гривні до кінця 2023 року. І у Міжнародному валютному фонді і у Національному банку України наразі розглядають зміну офіційного фіксованого курсу до 41,2 гривень за долар.

"Ми маємо проблеми зараз, які не можемо вирішити. Це зернова угода, яка застопорилась, це проблеми з поставками на захід наших зернових культур. Це формує складнощі для експортної виручки, яку має отримувати країна. Зараз експортери значно менше продають валюти на міжбанку", — підкреслив Шевчишин.

Скільки грошей втрачає бюджет України через курс долару

Андрій Шевчишин також додав, що наразі через проблеми з експортом і чинним курсом долару державний бюджет щомісяця втрачає від 400 до 800 мільйонів доларів.

"Ми не можемо збалансувати ринок імпорту і Нацбанк вимушений робити інтервенції", — зазначив фінансовий експерт.

Нагадаємо, влада не відмовилась від планів повернення країни до довоєнної системи оподаткування. Це втілять не з 1 липня 2023 року, як очікувалося, а дещо пізніше.

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