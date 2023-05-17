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Експерти стурбовані зростанням цін у Європі

17 травня 2023 15:06
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Експерти стурбовані зростанням цін у Європі
У Європі прискорилася інфляція. Фото: Reuters
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

У квітні прискорилась інфляція у єврозоні. Загальне зростання цін прискорилося до 7% у квітні порівняно с 6,9%, яке було зафіксовано в березні.

Про це повідомляє Reuters.

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Як зазначають аналітики Євростату зростання цін на послуги та енергію компенсувало уповільнення зростання цін на продукти харчування.

Чому у Європі прискорилася інфляція

Інфляція у сфері послуг, яка здебільшого обумовлена ​​вартістю робочої сили (зарплатнею), прискорилася до 5,2% з 5,1%, підтвердивши побоювання політиків, що зростання номінальної заробітної плати може стати небезпечно швидким. 

Заробітна плата в реальному вираженні у Эвропі, як і раніше, знижується через швидку інфляцію, проте низький рівень безробіття і дефіцит робочої сили, що особливо відчувається у сфері послуг, сприяють зростанню номінальної заробітної плати.

Європейський центробанк вважає зростання номінальної зарплати на 3% нормальним для досягнення інфляційної мети, але цього року зростання може бути вдвічі швидшим.

Аналітики прогнозують подальше зростання цін в Єврозоні аж до 2025 року, перш ніж інфляція повернеться до цільового рівня у 2%. "Остання миля" дезінфляції, з 3% до 2%, може бути особливо складною і зайняти майже 2 роки.

Ринки очікують, що депозитна ставка Європейського центробанку зросте цього літа з 3,25% до майже 3,75%, але деякі політики вже попередили, що і цього може бути недостатньо.

Наступне засідання ЄЦБ відбудеться 15 червня, і тоді ж, по суті, і обіцяють ще одне підвищення ставок.

Нагадаємо, що в Україні знизилися темпи подорожчання продуктів. Так, у квітні ціни зросли на 0,3% проти березня.

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