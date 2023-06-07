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Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"

7 червня 2023 13:53
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Федоров розповів, скільки податків українські підприємці заплатили через "Дію"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Джерело: Мінцифри
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров поділився статистикою сплати податків українськими підприємцями через застосунок "Дія". За його словами у 2022 році через "Дію" було сплачено 1,4 млрд. грн податків.

Про це голова Мінцифри розповів на економічному форумі "Ключові антикорупційні та інституційні зміни для відновлення України", повідомляють Новини.LIVE.

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За словами Федорова застосунком "Дія" користуються вже 19 мільйонів українців. З його допомогою податки сплачують 1,2 мільйона ФОПів.

Що сказав Михайло Федоров про реформу Податкової

Голова Мінцифри відзначив, що зручність сплати податків у "Дії" буде формувати у суспільства попит на реформування та цифровізацію Державної податкової служби. За словами Федорова, на даний момент найголовніше завдання — це зробити реалізацію всіх державних послуг "у кілька кліків", а також дати змогу українцям при сплаті податків бачити куди будуть направлені їх кошти.

"Звичайно, що кожну транзакцію неможливо відслідкувати. Але щоб можна було побачити що ці кошти йдуть в місцевий бюджет, а ці — в цетральний. Бо нам потрібно ще змінювати культуру сплати податків. Щоб всі розуміли, що можна запитувати з міцевої та центральної влади", — додав Михайло Федоров.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року набуде чинності законопроєкт, який принесе для підприємців ряд змін. Зокрема повернуться штрафи та будуть скасовані пільги щодо сплати єдиного податку для ФОПів на 1 та 2 групі та загалом ставку у 2% для ФОПів на 3 групі.

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