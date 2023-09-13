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Фінансування політпартій: НАЗК склало сім протоколів про порушення

13 вересня 2023 13:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
НАЗК знайшло багато порушень у фінансуванні політпартій
Засідання Верховної Ради. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Нацагентство з питань запобігання корупції виявило цілу низку порушень у питанні фінансування політичних партій. Лише у серпні-вересні 2023 року склало кілька протоколів.

Про це інформує пресслужба НАЗК.

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Зазначається, що фахівці Нацагенції склали за два місяці сім протоколів про адміністративні порушення за результатами здійснення держконтролю щодо фінансів політичних сил.

У НАЗК зазначають, що відповідні протоколи вже передали у місцеві суди для розгляду справ про адмінправопорушення. Зокрема, за однією зі справ суд визнав одну особу винною.

З результатами раніше складених протоколів Держвиконавчою службою до бюджету конфіскували близько одного мільйона гривень внесків політичних партій. Лише за серпень — 152,5 тис. гривень.

Агенція склала протоколи щодо трьох компаній через ненадання документів та даних відповідно до статті 188-46 Кодексу України про адміністративні порушення. Йдеться про дві парламентські партії на суми близько 20 млн та 82 млн гривень.

Окрім того, НАЗК склало протоколи про адмінправопорушення щодо чотирьох фіз- і юросіб, які зробили 11 незаконних внесків на більш ніж 98 тис. гривень для підтримки територіальних організацій парламентських політичних партій, згідно зі ст. 212-15 КУпАП.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт, що передбачає надання права політичним партіям розміщувати гроші на депозитних рахунках для пасивного доходу. Із зауваженнями до такого документа виступали антикорупціонери.

Також ми писали, що в Україні можуть встановити на період дії воєнного стану обмеження на заробітні плати чиновників у 100 тисяч гривень. Також можуть зупинити практику видатків з державного та місцевих бюджетів на благоустрої міст, утримання державних резиденцій, організацію дороговартісних свят.

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