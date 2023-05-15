Фонд гарантування вкладів з початку війни інвестував в Україну понад 21 мільярд гривень

У травні 2023 року Фонд гарантування вкладів придбав ОВДП ще на 599,7 млн грн. Фото: minfin.com.ua

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інвестував (ФГВФО) у державні цінні папери понад 21 млрд грн. Це вдалось зробити за рахунок тимчасово вільних коштів.

Про це повідомили в пресслужбі Фонду.

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Так, у травні 2023 року установа придбала ОВДП ще на 599,7 млн грн з дохідністю 18,5% річних.

"Інвестування тимчасово вільних коштів Фонду в державні цінні папери України передбачено законодавством. ОВДП — один із найбільш надійних, гарантованих державою інвестиційних інструментів. На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій", — зауважила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Скільки виплатили вкладникам

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ФГВФО виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше. Регулятор продає валюту з резервів для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу.