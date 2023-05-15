Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Фонд гарантування вкладів з початку війни інвестував в Україну понад 21 мільярд гривень arrow

Фонд гарантування вкладів з початку війни інвестував в Україну понад 21 мільярд гривень

15 травня 2023 18:45
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Фонд гарантування вкладів з початку війни інвестував в Україну понад 21 мільярд гривень
У травні 2023 року Фонд гарантування вкладів придбав ОВДП ще на 599,7 млн грн. Фото: minfin.com.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фонд гарантування вкладів фізичних осіб інвестував (ФГВФО) у державні цінні папери понад 21 млрд грн. Це вдалось зробити за рахунок тимчасово вільних коштів.

Про це повідомили в пресслужбі Фонду.

Читайте також:

Так, у травні 2023 року установа придбала ОВДП ще на 599,7 млн грн з дохідністю 18,5% річних.

"Інвестування тимчасово вільних коштів Фонду в державні цінні папери України передбачено законодавством. ОВДП — один із найбільш надійних, гарантованих державою інвестиційних інструментів. На сьогодні Фонд має цілком достатній ресурс для виконання своїх функцій", — зауважила фінансовий директор Фонду гарантування вкладів Олена Нужненко.

Скільки виплатили вкладникам

Крім того, з початку повномасштабного вторгнення ФГВФО виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 7,5 млрд грн гарантованих виплат. Розрахунки з кредиторами таких банків за цей час склали 6,3 млрд грн.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) упродовж останнього тижня продав на міжбанківському валютному ринку значно більше суму доларів для підтримки курсу гривні. Обсяг продажів валюти зріс удвічі проти показника місяцем раніше. Регулятор продає валюту з резервів  для стримування тиску на валютному ринку, спричиненого емісією гривні, та балансування ринку експортерів та імпортерів для утримання фіксованого курсу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB