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Французька компанія подала до суду на російський "Газпром" за недопостачання газу

21 лютого 2023 16:19
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Вимагає компенсації — французька компанія Engie подала до суду на Газпром за недопостачання газу
Компанія вимагає компенсації
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Французька компанія Engie на початку четвертого кварталу ініціювала арбітраж проти російського газового монополіста компанії "Газпром" за недопостачання газу за довгостроковими контрактами. Компанія вимагає компенсацію.

Про це йде мова у звіті компанії.

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Що відомо

На початку четвертого кварталу Engie ініціювала арбітраж, в межах якого хоче визнати невиконання "Газпромом" своїх зобов'язань за довгостроковими угодами про постачання газу.

Французька компанія розраховує стягнути з "Газпрому" штраф за контрактом та компенсацію збитків, які виникли внаслідок невиконання договору.

Арбітражний розгляд пов'язаний зі значним скороченням постачань з боку "Газпром Експорту" на адресу компанії Engie станом на середину червня 2022 року, за яким стояло одностороннє рішення російської компанії обмежити транспортування газу через розбіжності щодо застосування угоди.

Йдеться про вимогу російського диктатора володимира путіна працювати за схемою "газ за рублі".

Нагадаємо, до Верховної Ради на голосування понад пів року не виносять поданий президентом Володимиром Зеленським проєкт постанови про застосування секторальних економічних санкцій проти росії. Указ вийшов ще 5 серпня 2022 року. 

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