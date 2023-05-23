"Газпром" втратив перший довгостроковий контракт з європейською компанією

Фінська компанія Gasum розірвала угоду з "Газпромом". Фото: РосЗМІ

Дубовенко Артур Редактор економічних новин

Фінська компанія Gasum через арбітраж розірвала угоду з "Газпромом" на постачання палива. Gasum стала першим європейським контрагентом "Газпрому" який розірвав довгостроковий контракт із російським газовим монополістом.

Про це повідомили в пресслужбі Gasum.

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Зазначається, що в компанії не прийняли вимоги "Газпрому" щодо оплати за поставлені енергоносії у рублях замість доларів. Крім того, Gasum та "Газпром" мали суттєві розбіжності щодо інших вимог висунутих російською енергетичною компанією.

Як зазначають РосЗМІ, контракт між "Газпромом" та Gasum мав діяти до 31 грудня 2031 року. У 2021 році "Газпром" поставив до Фінляндії 1,49 млрд кубометрів газу.

Деталі розторгнення контракту між "Газпромом" та Gasum

У листопаді 2022 року арбітражний суд виніс ухвалу згідно з якою, Gasum не зобов'язаний був платити за поставлений газ рублях. Проте він зобов'язав обидві компанії продовжити двосторонні переговори щодо контракту для врегулювання ситуації.

Втім сторони так і не змогли домовитися у встановлений судом термін. У зв'язку з цим 22 травня Gasum розірвала довгостроковий контракт на постачання природного газу з ТОВ "Газпром експорт".

Зазначається, що "Газпром" припинив трубопровідне постачання природного газу до Gasum у травні 2022 року.

Нагадаємо, Австрійській групі Raiffeisen Bank International не вдалося знайти покупців на свою фінустанову у Росії. У зв'язку з цим вона почала готувати її розмежування.

