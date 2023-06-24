Гетманцев розказав, скільки грошей отримала Україна з початку війни

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наша країна отримала від міжнародних партнерів фінансову допомогу в різних формах на загальну суму близько 52 млрд доларів.

Про це повідомив народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який став гостем студії Вечір.LIVE з ведучою Ланою Шевчук.

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Звідки Україна бере гроші

За інформацією Гетманцева, на сьогодні Україна фінансує власними традиційними доходами, тобто податками, які адмініструються Митницею і Податковою службою, лише дві третини потреб на безпеку і оборону. Ще третину коштів ми запозичаємо на внутрішньому ринку.

Таким чином, констатує народний депутат, Україна за рахунок власних податків і зборів не повною мірою фінансує навіть потреби на безпеку і оборону.

"Всі інші статті витрат — пенсії, соціалка, освіта, медицина, програма допомоги бізнесу "5-7-9" тощо — фінансуються за рахунок партнерів. Виключно партнерів. А це ті 115 млрд доларів, зобов’язання про виплату яких Україні протягом найближчих чотирьох років взяли на себе країни "Великої сімки" та Єврокомісія", — каже Гетманцев.

З цих грошей з початку війни Україна вже отримала 52 млрд доларів.

"Колись ми отримували по 3 млрд доларів на рік, і це вважалося перемогою. А тут з початку війни вже 52 млрд доларів ми отримали", — констатує парламентарій.

Що то за гроші

За словами Данила Гетманцева, Україна отримує фінансову допомогу від міжнародних партнерів у різних формах. Це і гранти, і кредити. Всі ці кошти йдуть в державний бюджет.

"З цих грошей на чотири роки МВФ нам повинен профінансувати 15,6 млрд доларів. Це, здавалося б, не така велика сума — лише десята частина від обіцяного фінансування, але проблема в тому, що якраз МВФ є фасилітатором всієї цієї допомоги. І програма МВФ є дороговказом, який визначає, чи отримаємо ми ці гроші", — попереджає депутат.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України позитивно оцінюють спроможність фінансування дефіциту бюджету у 2023 році після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. У відомстві сподіваються на тривалу підтримку України міжнародними партнерами, що пришвидшить перемогу у війні з Росією.

У березні виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 млрд доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі війни з росією. Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів, на суму понад 115 млрд доларів.

