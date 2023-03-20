Курс долара в Україні: прогноз Гетманцева

Прогноз Гетманцева щодо курсу долара

З початку повномасштабної війни в Україні курс долара є зафіксованим, а останнім часом експерти говорять про укріплення гривні.

Чи буде змінюватися офіційний обмінний курс, Новини.LIVE ексклюзивно дізналося в голови комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

"На сьогодні я не бачу фундаментальних підстав для корекції нинішнього офіційного обмінного курсу. До речі, уряд також покращив свої очікування, як видно із проєкту останніх змін до бюджету, де відображено зменшення граничного обсягу держборгу і видатків на його обслуговування через очікуване укріплення курсу", — розповів Гетманцев.

Він додав, що прогноз уряду на 2023 рік був 42,2 грн/дол у середньому за рік.

Нагадаємо, за словами Гетманцева, в Україні у 2023 році норми системи оподаткування залишаться колишніми. Винятком може стати пільговий єдиний податок у 2% для бізнесу та "точкові зміни".