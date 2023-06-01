Як вибрати гіроскутер, електросамокат або велосипед: ціни на еко-транспорт в Україні

Велосипед та електросамокат. Фото: miro.medium.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Тепла погода, яка прийшла до українських міст у кінці травня, дала старт сезону самокатів, гіроскутерів та велосипедів.

Для тих, хто бажає придбати транспорт для активного відпочинку, але не знає, що саме вибрати - велосипед, електросамокат чи гіроскутер — Новини.LIVE розповідають про їхні переваги. А ще ми промоніторили ціни на найпопулярніші моделі.

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Як вибрати велосипед

Щоб вибрати велосипед, для початку дайте собі відповідь на питання: де ви хочете кататися? Вибір типу поверхні, на якій ви плануєте кататись, визначить тип потрібного вам велосипеду.

Одразу зазначимо, що не розглядатимемо велосипеди для спортивного та екстрім-катання. Ті, хто обирають такі типи велосипедів, часто вже знають, що їм потрібно.

Для спокійного повсякденного катання асфальтованими велодоріжками та грунтовими доріжками в парках підійде міський велосипед. Такий тип велосипедів також часто обирають жінки за його менш спортивний вигляд.

У міського велосипеда також є різновиди: круїзер, складний та комфортний. Круїзер має оригінальний (часто ретро) дизайн, широкі колеса і масивну раму, через що буває досить важким. У складного велосипеду, як можна здогататись з його назви, складається рама, кермо і іноді навіть педалі. Комфортні або гібридні міські велосипеди мають багатошвидкісну систему передач і часто оснащені переднім амортизатором.

Ціни на круїзери в Україні стартують від 23 тис. грн.

Ціни на круїзери в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Складні велосипеди в Україні коштують від 12 тис. грн.

Ціни на складні велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Ціни на комфортні міські велосипеди в Україні стартують від 17 тис. грн. Проте в цьому сегменті найбільша розбіжність в цінах серед міських велосипедів. Ціна доходить до 45 тис. грн.

Ціни на недорогі комфортні велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Ціни на дорогі комфортні велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Якщо ви хочете їздити ґрунтовими доріжками з підйомами та спусками, а також асфальтом, вибирайте гірський велосипед. Однак враховуйте, що пересуватися на ньому містом буде трохи складніше, ніж на міському велосипеді або гібриді. Тому що покришки у гірського велосипеда широкі та "зубасті", а це впливає на накат.

Ціни на гірські велосипеди в Україні стартують від близько 12 тис. грн. Проте тут спостерігається ще більша розбіжність у цінах. Вони залежать від матеріалу рами, якості встановленних компонентів та ваги велосипеду. Ціни на гірські велосипеди в Україні можуть перевищувати 220 тисяч грн.

Ціни на недорогі гірські велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Ціни на найдорожчі гірські велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Третя і остання категорія, яку ми розглянемо, це шосейні велосипеди. Вони призначені для швидких поїздок гарним асфальтом.

Це найдорожчий сегмент велосипедів. Ціни на шосейні велосипеди в Україні стартують від 35 тис. грн і доходят до "космічних" 588 тис. грн.

Ціни на недорогі шосейні велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Ціни на найдорожчі шосейні велосипеди в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Як вибрати електросамокат

Електросамокат — не просто засіб для катання по місту, а зручний і екологічний вид транспорту. За багатьма параметрами електросамокат затьмарює звичайний велосипед.

Проте вибрати електросамокат — теж не проста задача.

По-перше, звертайте увагу на потужність двигуна. До 250 Вт — для дівчат та підлітків.

Більше 250 Вт — для чоловіків, людей з великою вагою та любителів швидкості.

Другий важливий параметр — ємність акумулятора. Ємність у 4000 мАч забезпечує пробіг на 8-9 км шляху за середньої ваги райдеру, 8000 мАч — 14-15 км; 12 000 мАч — 24-26 км.

Для комфортного катання по українським містам з не завжди ідеальним дорожнім покриттям краще вибирати моделі з діаметром колес більше 7 дюймів і гарними амортизаторами.

Ціни на електросамокати в Україні стартують від 12 тис. грн за найпростіші моделі - до майже 95 тис. грн за найкрутіші.

Ціни на недорогі електросамокати в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Ціни на найдорожчі електросамокати в Україні. Джерело: veloplaneta.ua

Як вибрати гіроскутер

Гіроскутер — це пристрій, який допоможе швидко та зручно подорожувати містом, "з вітерцем" промчатися парком або весело провести час у дворі. На відміну від велосипедів або електросамокатів гіроскутери мають менші розміри та вагу.

Проте вони є і потенціально більш небезпечним видом транспорту. Тому при виборі гіроскутера слід особливу увагу приділяти його якості і параметрам.

Перш за все потрібно звернути увагу на діаметр колес. Дитячу модель зазвичай відрізняє діаметр колеса 4-5 дюймів. Підліткам підійдуть пристрої із колесами 6,5 дюймів. Дорослим же слід звертати увагу на гіроскутери з колесами діаметром 8 і більше дюймів.

Крім того, з колесами 8–10 дюймів буде зручніше подорожувати містом, а кут нахилу для підйому або спуску буде більшим.

Також обов'язково зверніть увагу на максимальне навантаження гіроскутера.

Для дорослих райдерів цей показник дорівнює 70-160 кг.

Важливим параметром при виборі гіроскутерів є потужність його двигуна. Майте на увазі, що максимальна потужність в 400 Вт забезпечує швидкість до 16 км/год. Проте зараз існують моделі із потужністю понад 1000 Вт.

Ну і, звісно, не треба забувати про потужніть встановленних на гіроскутер батарей. Цей параметр безпосередньо впливає на запас його ходу. У сучасних гіроскутерів цей показник варіюється від 20 до понад 100 км.

Ціни на гіроскутери в Україні стартують від близько 6 тис. грн за найпростіші моделі до більш ніж 20 тис. грн за найпросунутіші.

Ціни на найменш дорогі гіроскутери в Україні. Джерело: rozetka.com.ua