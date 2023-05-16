Голові Верховного суду Князєву хочуть висловити недовіру: що йому загрожує

Всеволод Князєв Фото: supreme.court.gov.ua

Судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного суду із 142 присутніх. Тепер впродовж 24 годин йому готується підозра.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України.

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Терміновий Пленум Верховного Суду

У Кловському палаці проходить терміновий Пленум Верховного Суду. Він був скликаний після того як НАБУ і САП стало відомо, що голова Верховного Суду Князєв, мав отримати 2,7 млн доларів США у вигляді хабаря.

Гроші були передані йому у справі одного із гірничо-збагачувальних комбінатів, який належав українському бізнесмену, власнику групи "Фінанси і кредит".

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", питання про висловлення недовіри Голові Верховного Суду розглядається Пленумом Верховного Суду за поданням не менш як однієї третини від складу Пленуму ВС. Для проведення Пленуму ВС з питання висловлення недовіри Голові Верховного Суду судді створюють організаційний комітет та призначають його голову і заступника.

До організаційного комітету ввійшли судді Верховного Суду Валерій Суховий (КГС ВС), В’ячеслав Хохуляк (КАС ВС), Наталія Антонюк (ККС ВС), Ірина Дундар (КЦС ВС) і Дмитро Луспеник як секретар Пленуму ВС. Головою організаційного комітету обрано Дмитра Луспеника, заступником голови – Наталію Антонюк.

Що буде далі з Всеволодом Князєвим

Після висловлення підозри Князєву генеральний прокурор, або його перший заступник, повинен звернутися до Вищої Ради правосуддя з проханням про арешт судді.

Вже після задоволення клопотання Вищою радою правосуддя, прокуратура має звернутись до Вищого антикорупційного суду, щоб обрати Князєву міру запобіжного заходу.

В залежності від тяжкості злочину судді можуть просити утримання під вартою на 60 діб без внесення застави.

Нагадаємо, НАБУ і САП на брифінгу повідомили про затримання голови ВС Князева. Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Всеволода Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому".