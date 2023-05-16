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Голові Верховного Суду Князєву висловили недовіру: хто його замінить

16 травня 2023 17:44
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Голові Верховного Суду Князєву висловили недовіру: хто його замінить
Терміновий Пленум Верховного Суду. Фото: sud.ua
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

На Терміновому Пленумі Верховного Суду, який проходив у Кловському палаці у вівторок, 16 травня 2023 року, було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його підозрюють у отриманні хабаря у сумі 2,7 млн доларів США.

"За" недовіру голові ВС віддали 140 голосів, проти — 2.

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Цим рішенням автоматично припиняються повноваження голови Верховного Суду Всеволода Князєва. 

Виконуючим обов'язки голови Верховного Суду тимчасово буде Секретар Пленуму ВС Дмитро Луспеник.

Він буде в. о. голови ВС, тому що має найбільший стаж роботи серед суддів Верховного Суду. Луспенік був першим суддею у новому складі, який запрацював у 2017 році. Зауважень у суддів ВС щодо кандидатури Дмитра Луспеника не виникло.

Нагадаємо, НАБУ і САП на брифінгу повідомили про затримання голови ВС Князєва. Як пояснили правоохоронці, голову Верховного Суду Всеволода Князєва та одного з адвокатів затримали "на гарячому".

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