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Гривня різко пішла вгору: курс валют на 8 серпня

7 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Гривня різко пішла вгору — курс валют на 8 серпня
Валюта на касі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на готівковому ринку курс долара знизився, а євро навпаки — підвищився. Національний банк України (НБУ) також оновив курс валют.

Про це йдеться на сайті Kurs.

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Курс долара на 8 серпня

Згідно з цими даними, американська валюта у середньому коштує 37,35 гривні. У купівлі — 36,89 (-0,04) грн, у продажу — 37,58 (-0,05). Євро коштує у купівлі 40,70 (+0,02) грн, у продажу — 41,68 грн (+0,02).

  • ПриватБанк — 36,75 грн — 37,35 грн;
  • Ощадбанк — 36,80 грн (-0,10) — 37,80 грн (+0,05);
  • ТАСкомбанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 (-0,05) грн;
  • ОТП банк — 36,50 грн — 37,30 грн (-0,05);
  • Укрексімбанк — 36,90 грн (-0,05) — 37,70 грн (-0,05);
  • Кредобанк — 37,03 грн (-0,12) — 37,64 грн (-0,10);
  • Райффайзен Банк — 36,80 грн — 37,70 грн;
  • Ідея Банк — 36,80 грн (-0,30) — 37,50 грн (-0,10).

Курс в обмінниках

В обмінних пунктах американська валюта практично не змінилась: у купівлі до 37,26 (+0,01), 37,40 — у продажу. Євровалюта також не змінилась: у купівлі — 41,15 грн, у продажу — 41,40 грн.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 40,15 (-0,12) та 40,55 (-0,13) грн — у продажу.
 
Курс американської валюти незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93 грн.

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Більше про валюту

Нагадаємо, проблеми із продовженням дії "зернової угоди" матимуть наслідки для української економіки, однак не для національної валюти. Стабільність курсу гривні забезпечена балансом міцності.

Також ми писали, що у Національному банку вважають, що повернення до гнучкого курсоутворення відбудеться до завершення війни. При цьому зараз немає підстав для зміни офіційного курсу долара.

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