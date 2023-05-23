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Грошей не буде: банк Швейцарії заморожує рахунки росіян та білорусів

23 травня 2023 23:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Грошей не буде: банк Швейцарії заморожує рахунки росіян та білорусів
Будівля швейцарського банку Julius Baer. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Швейцарський банк Julius Baer розіслав клієнтам з Білорусі та Росії повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції з цих інвестиційних рахунків заморожені. 

Такі заходи, як повідомляють у банку, вимушені. Адже фінустанова це зробить на вимогу міжнародного депозитарію Euroclear у рамках санкційного законодавства. Про це пише видання Forbes Russia.

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У компанії Main Partner Trust, яка надає юридичні та консалтингові послуги на Кіпрі, повідомили, що листи-попередження клієнти почали отримувати ще у понеділок. 

Як зазначається, ці заходи набувають чинності негайно.

"Вони забезпечують дотримання банком санкцій, а також захищають ваші інтереси, зменшуючи потенційну схильність до відповідних обмежень", — написано в листі банку.

Що з активами

  • продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено,
  • купівля нових паперів неможлива,
  • грошові надходження від продажу акцій та облігацій, купонні та дивідендні виплати зберігатимуться на окремих рахунках.

У листі клієнтам також зазначається, що рахунки мають обмежений доступ і вони не можуть розпоряджатися ними.

У цьому листі також вказується, на кого не поширюється обмеження банку.

Вимога щодо ізоляції не поширюється на тих, хто має громадянство в:

  • Європейському Союзі,
  • Європейській економічній зоні,
  • Швейцарії.

Банк також не відокремлюватиме рахунки, якщо клієнт — фізична особа має постійний або тимчасовий дозвіл на проживання в ЄС, ЄЕЗ чи Швейцарії.

Нагадаємо, в Україні за час війни зросла кількість заборгованостей громадян у Єдиному реєстрі боржників. Як зазначається, з лютого 2022 року число заборгованостей у Єдиному реєстрі боржників зросло на 615 тисяч, тобто на 8%. 

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