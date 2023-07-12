Допомога у 5 тис. грн — Кабмін змінив правила виплат

Постраждалі жителі Херсонщини. Фото: rfi.fr

Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тис. грн.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

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Згідно з рішенням Кабміну, одноразова матеріальна грошова допомога тепер виплачуватиметься усім постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Тобто — незалежно від того, чи мають люди статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), і чи отримують щомісячну державну допомогу на проживання.

Уряд своїм рішенням скасував необхідність перевірки громадян, які претендують на допомогу.

19 червня уряд підтримав постанову, яка передбачала надання допомоги у 5 тис. гривень для Херсонської та Миколаївської областей. Гроші виділили із резервного фонду держбюджету.

Як отримати допомогу

Щоб отримати кошти, потрібно звернутися із заявою в органи соцзахисту до 31 серпня поточного року (включно). Гроші можна одержати через поштове відділення чи уповноважені банки.

Подавати заяви на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соцзахисту населення.

Інша допомога постраждалим

Також українці, які постраждали від Каховської катастрофи, можуть оформити допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Як зазначається, на фіндопомогу можуть розраховувати також всі домогосподарства, які постраждали від повені. Сума — 2,2 тис. гривень, а загалом — до п'яти осіб на постраждале домогосподарство. Фінансова підтримка надходитиме протягом трьох місяців.

Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.