Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Грошова допомога у 5 тис. грн: Кабмін змінив правила виплат arrow

Грошова допомога у 5 тис. грн: Кабмін змінив правила виплат

12 липня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Допомога у 5 тис. грн — Кабмін змінив правила виплат
Постраждалі жителі Херсонщини. Фото: rfi.fr
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Кабінет Міністрів України (КМУ) ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Йдеться про право громадян на суму у 5 тис. грн.

Про це інформує Міністерство соціальної політики України.

Читайте також:

Як змінились правила

Згідно з рішенням Кабміну, одноразова матеріальна грошова допомога тепер виплачуватиметься усім постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Тобто — незалежно від того, чи мають люди статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), і чи отримують щомісячну державну допомогу на проживання.

Уряд своїм рішенням скасував необхідність перевірки громадян, які претендують на допомогу.

19 червня уряд підтримав постанову, яка передбачала надання допомоги у 5 тис. гривень для Херсонської та Миколаївської областей. Гроші виділили із резервного фонду держбюджету.

Як отримати допомогу

Щоб отримати кошти, потрібно звернутися із заявою в органи соцзахисту до 31 серпня поточного року (включно). Гроші можна одержати через поштове відділення чи уповноважені банки.

Подавати заяви на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соцзахисту населення.

Інша допомога постраждалим

Також українці, які постраждали від Каховської катастрофи, можуть оформити допомогу від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID).

Як зазначається, на фіндопомогу можуть розраховувати також всі домогосподарства, які постраждали від повені. Сума — 2,2 тис. гривень, а загалом — до п'яти осіб на постраждале домогосподарство. Фінансова підтримка надходитиме протягом трьох місяців.

Нагадаємо, в Україні деяких пенсіонерів та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть позбавити грошових виплат. Щоб цього не сталося, потрібно пройти підтвердження особи.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз