Пенсії в Україні — як отримати гроші, якщо банк припинив виплати на рахунок

Як отримати пенсію, якщо банк припинив виплати на рахунок
У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як отримати гроші у разі припинення нарахування пенсії на банківську картку. Йдеться про ситуації, коли пенсіонер не може самостійно звернутися у відповідні органи.
Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ, інформує Napensiі.
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Причини зупинення виплат
Як пише видання, з таким питанням до ПФУ звернулася одна з громадянок. Її дуже літній матері перестали надходити пенсійні виплати на картку ПриватБанку. У фінустанові заявили, що гроші не переказав Пенсійний фонд. При цьому фізично вона не може з'явитися в органи ПФУ.
"Чи можна оформити нотаріальну довіреність на мене для отримання грошей?", — йдеться у запитанні.
У Пенсійному фонді нагадали, що нарахування пенсій на банківські рахунки дійсно припиняються у випадку, якщо картка виходила понад рік тому за довіреністю. Тому після повідомлення банку продовжують нараховувати пенсію на поштове відділення.
Як отримати пенсії
У ПФУ розповіли, що у конкретному випадку можна від матері передати заяву до Пенсійного фонду про організацію виїзного прийому за місцем проживання, а також заяву про перерахування пенсії на банківську установу чи доставку пенсії Укрпоштою за домашньою адресою.
Також у Фонді оприлюднили контакти для більш детальної консультації: 0 800 503 753 (безкоштовно);
044-281-08-70, 044-281-08-71 (за тарифами оператора мобільного зв’язку).
Графік роботи: понеділок–п’ятниця — з 8:00 до 20:00, субота — з 8:00 до 14:00.
Більше про пенсії
Нагадаємо, в рамках масштабної індексації пенсій, запланованої на 1 березня, розрахунковий обсяг виплат (без надбавок) збільшиться на 24%. Для українців, які мають розрахунковий розмір виплати, близький до мінімальної, підвищення становитиме 500 грн.
Деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".
В країні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".