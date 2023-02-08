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Як отримати пенсію, якщо банк припинив виплати на рахунок

8 лютого 2023 07:23
оновлено: 12:26
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — як отримати гроші, якщо банк припинив виплати на рахунок
У ПФУ нагадали, що нарахування пенсій на банківські рахунки дійсно можуть припинити
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, як отримати гроші у разі припинення нарахування пенсії на банківську картку. Йдеться про ситуації, коли пенсіонер не може самостійно звернутися у відповідні органи.

Про це йдеться у поясненні пресслужби ПФУ, інформує Napensiі.

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Причини зупинення виплат

Як пише видання, з таким питанням до ПФУ звернулася одна з громадянок. Її дуже літній матері перестали надходити пенсійні виплати на картку ПриватБанку. У фінустанові заявили, що гроші не переказав Пенсійний фонд. При цьому фізично вона не може з'явитися в органи ПФУ.

"Чи можна оформити нотаріальну довіреність на мене для отримання грошей?", — йдеться у запитанні.

У Пенсійному фонді нагадали, що нарахування пенсій на банківські рахунки дійсно припиняються у випадку, якщо картка виходила понад рік тому за довіреністю. Тому після повідомлення банку продовжують нараховувати пенсію на поштове відділення.

Як отримати пенсії

У ПФУ розповіли, що у конкретному випадку можна від матері передати заяву до Пенсійного фонду про організацію виїзного прийому за місцем проживання, а також заяву про перерахування пенсії на банківську установу чи доставку пенсії Укрпоштою за домашньою адресою.

Також у Фонді оприлюднили контакти для більш детальної консультації: 0 800 503 753 (безкоштовно);
 044-281-08-70, 044-281-08-71 (за тарифами оператора мобільного зв’язку).

Графік роботи: понеділок–п’ятниця — з 8:00 до 20:00, субота — з 8:00 до 14:00.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в рамках масштабної індексації пенсій, запланованої на 1 березня, розрахунковий обсяг виплат (без надбавок) збільшиться на 24%. Для українців, які мають розрахунковий розмір виплати, близький до мінімальної, підвищення становитиме 500 грн.

Деякі категорії громадян мають право на доплату до пенсії у розмірі 35% від прожиткового мінімуму. Йдеться про "особливі заслуги перед Україною".

В країні громадяни, яким не вистачає страхового стажу для пенсії, зможуть його докупити за спрощеним порядком. Зробити це можна за допомогою мобільного застосунку чи платформи державних послуг "Дія".

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